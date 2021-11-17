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Saruhanlı Belediyesinden çiftçilere buğday tohumu ve kasa desteği - Son Dakika

Saruhanlı Belediyesinden çiftçilere buğday tohumu ve kasa desteği

17.11.2021 11:31
Saruhanlı Belediyesinden çiftçilere buğday tohumu ve kasa desteği

Saruhanlı Belediyesi tarafından toplam arazi miktarı 10 dönümü geçmeyen dar gelirli çiftçilere zeytin kasası ve buğday tohumu dağıtımına başlandı.

Saruhanlı Belediyesi tarafından toplam arazi miktarı 10 dönümü geçmeyen dar gelirli çiftçilere zeytin kasası ve buğday tohumu dağıtımına başlandı.

Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında başvurusu kabul edilen çiftçilere, Belediye şantiyesinde zeytin kasası ve buğday tohumu teslim edildi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçenin temel geçim kaynağı olan tarımı ve üreticiyi desteklemek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda toplam arazi miktarı 10 dönümden fazla olmayan dar gelirli ihtiyaç sahibi çiftçilere buğday tohumu ve zeytin kasası desteğinde bulunduklarını ifade eden Bilgin, "Saruhanlı ilçemizin ekonomisi tarıma dayanıyor. Bizlerde zaman zaman çiftçilerimizi desteklemek için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Şimdi de yeni bir projeyi hayata geçirdik. Projemiz kapsamında çiftçilerimize zeytin hasadında kullanılan toplam bin adet plastik kasa ve 20 ton buğday tohumu dağıtacağız. Hayırlı olsun. Saruhanlı Belediyesi olarak çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Söz konusu yardımlardan faydalanmak isteyen üreticinin toplam arazi miktarının 10 dönümü geçmemesi ve arazisinin Saruhanlı ilçe sınırları içinde olması gerekiyor.

Belediye Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacak başvurularda ÇKS Belgesi ve Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak emlak kaydı ibraz edilecek. Tapusu üzerinde olup ÇSK belgesinde zeytinlik olanlara 10 adet zeytin kasası verilecek. - MANİSA

Saruhanlı Belediyesinden çiftçilere buğday tohumu ve kasa desteği
Saruhanlı Belediyesinden çiftçilere buğday tohumu ve kasa desteği
Saruhanlı Belediyesinden çiftçilere buğday tohumu ve kasa desteği
Saruhanlı Belediyesinden çiftçilere buğday tohumu ve kasa desteği

Saruhanlı Belediyesi, Zeki Bilgin, Saruhanlı, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saruhanlı Belediyesinden çiftçilere buğday tohumu ve kasa desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Saruhanlı Belediyesinden çiftçilere buğday tohumu ve kasa desteği - Son Dakika
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