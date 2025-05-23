Sason Çileği Ekonomiye 350 Milyon Lira Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sason Çileği Ekonomiye 350 Milyon Lira Katkı Sağlıyor

23.05.2025 14:40
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Sason çileği, 400 aileye geçim kaynağı olmanın yanı sıra, yıllık 350 milyon lira ekonomik katkı sunuyor.

BATMAN Valisi Ekrem Canalp, rengi, kokusu ve tadıyla ön plana çıkan, bölge halkının önemli geçim kaynaklarından Sason çileğine ilişkin, "Sason çileğimizin ekonomiye yıllık 350 milyon lira civarında net katkısı bulunmaktadır. 400 ailemiz geçimini sadece çilek üzerinden sağlamaktadır. Bu bölgemizde insanlarımız işsizlikten dolayı göç etmiyor. Tam tersine geri göç var şu anda" dedi.

Sason ilçesinde 2007 yılında 4 aile ile 15'er dekarlık alanda, yüzde 100 devlet desteğiyle başlayan çilek üretimi, yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi. 2018 yılında da Sason çileği, Coğrafi İşaret alarak tescillendi. Çiftçilere verilen desteklerin ardından çilek üretimi hızla artarak 2025'te bin 500 dekarlık alana ve 400 aileye ulaştı.

'ÇOK BELİRGİN, ÇOK GÜÇLÜ BİR AROMASI VARDIR'

Vali Ekrem Canalp, "2007'de 4 haneye verilmiş olan destekle başlamış, bugün 400 hanenin geçim kaynağı haline gelmiştir. Sason ilçemizin de ana geçim kaynaklarından bir tanesidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bizim şu anda yapımı devam eden Oymataş Gıda İhtisas OSB'mizde firmalar bu şekildeki ürünlerimizi de nihai ürün haline getirecekler ve sadece ulusal pazarda değil, uluslararası pazarlara da çileğimizi pazarlama imkanına kavuşacağız. 1 yıl içerisinde 5 bin 700 ton çilek üretme imkanına sahibiz. Üretmiş olduğumuz çileklerin bazen sofralık ürün olarak bazen de kurutmalık ürün olarak ve reçel olarak piyasaya arzı yapılmaktadır. Sason çileğimizin ekonomiye yıllık 350 milyon lira civarında net katkısı bulunmaktadır. Çok belirgin, çok güçlü bir aroması vardır. Sason çileği, Batman'da ve komşu illerde yoğun olarak tüketiliyor. Ulusal pazara da bunun arzı yapılıyor. Bu bölgedeki köylerimizin ana geçim kaynağı haline gelmiştir. 400 ailemiz geçimini sadece çilek üzerinden sağlamaktadır. Bu bölgemizde insanlarımız işsizlikten dolayı göç etmiyor. Tam tersine geri göç var şu anda" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAKTAYIZ'

Üretici Emrullah Işık daha önce ailece tütün üretimi yaptıklarını ifade ederek, "Ailem 2007 yılına kadar tütün tarımıyla uğraşmaktaydı. Daha sonra devlet desteğiyle çilek üretimine başladık. Şu anda ilçemizde yaklaşık 400 çiftçimizin geçim kaynağı çilek tarımıdır. Daha önce sadece tütün üretilirken, şu anda taze çileğin yanında çilek kurusu, çilek reçeli ve çilek pestili de yapmaktayız. Ürettiğimiz ürünler ile ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktayız. Bu konuda hem halk sağlığını hem de çevremizi koruduğumuzu düşünüyoruz. Devletimizin verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Sason Çileği Ekonomiye 350 Milyon Lira Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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