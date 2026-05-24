Sason Çilek Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sason Çilek Üreticileri Destek Bekliyor

Sason Çilek Üreticileri Destek Bekliyor
24.05.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Sason'da organik çilek üreticileri, yoğun yağışlar ve talep düşüklüğü nedeniyle zorda.

Batman'ın Sason ilçesinde son yılların en verimli sezonunu geçiren organik çilek üreticileri, yoğun yağışlar nedeniyle satışların düştüğünü, toplanamayan çileklerin bahçelerde çürümeye başladığını belirterek destek istedi.

Yaklaşık 20 yıl önce tütüne alternatif ürün olarak ekilmeye başlanan ve bugün ilçedeki çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen tescilli Sason çileği, bu yıl üreticisini sevindirmek yerine endişelendirdi. Verimin yüksek olmasına rağmen pazarlama sorunu yaşayan üreticiler, ürünlerinin ellerinde kaldığını ifade etti. 10 yıldır organik çilek üretimi yapan Mehmet Aydın, ailesinin geçiminin tamamen çileğe bağlı olduğunu söyledi. Bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu ancak yağışlar nedeniyle ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten Aydın, günlük yaklaşık 75 ton çilek toplanabildiğini fakat talebin düşmesi nedeniyle ürünlerin büyük kısmının bahçelerde kaldığını ifade etti. Aydın, "Yağışlardan dolayı üreticiler bahçede kalan çilekleri toplayamıyor, çilek talep görmüyor. Bu sezon sadece 10 tır çilek gönderebildik. Ürünlerimiz satılamadığı için bahçelerde çürümeye başladı. Kendi imkanlarımızla başka illere götürmeye çalışıyoruz ancak işçi ücretleri ve yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle zarar ediyoruz. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Bayram tatilinde birkaç firmanın gelip çileklerimizi toptan almasını istiyoruz. Destek bekliyoruz" dedi.

Çilek üreticisi Ahmet Taşdemir ise hasadın en yoğun döneminde olmalarına rağmen müşteri bulamadıklarını söyledi. Taşdemir, "Tarlada 50 liraya satamadığımız çileklerin marketlerde 150 liraya satıldığını görüyoruz. Kazanan aracılar oluyor, üretici ise zarar ediyor. Bayram tatili başladı ancak ürünlerin sadece yüzde 10'u toplanabildi. Eğer yağışların devam ettiği bu süreçte satış yapamazsak çileklerin büyük bölümü çöp olacak" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sason Çilek Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
Polis tahliye için CHP Genel Merkezi’nde Arbede çıktı
Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde! Arbede çıktı
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 14:43:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sason Çilek Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.