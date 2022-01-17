SATSO'da "BMC Anadolu Buluşmaları-Tedarikçi Günü" etkinliği düzenlendi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile BMC firması iş birliğinde "BMC Anadolu Buluşmaları-Tedarikçi Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ başta olmak üzere oda üyesi firma temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek ve sunum yapacak BMC firmasının satın alma biriminden temsilciler iştirak etti.

Programda konuşan Altuğ, Sakarya'nın sanayi alanında her geçen gün geliştiğini, bu gelişimi karşılayacak yan sanayi firmalarını bu değişime ve gelişime hazırlamaları gerektiğini belirtti.

"Değişimi takip eden değil, değişime dahil olan ve önderlik edecek kapasiteye sahip bir altyapıya sahip olduğumuzu biliyoruz." ifadesini kullanan Altuğ, şunları kaydetti:

"Özellikle, otomotiv yan sanayisinde markalaşmış, nitelikli, gelişmiş çok sayıda firmamız var. Bu doğrultuda firmalarımızın ana sanayi firmalarıyla bir araya gelmeleri, doğrudan iletişim kurmaları, iş birliği fırsatlarını değerlendirmeleri çok önemli. Odamız liderliğinde yürütülen çalışmalarla firmaların üretim kabiliyetlerini de yeni nesil alanlara taşıyoruz. Firmalarımız ve şehrimizi yeni dünya düzenine hazırlıyoruz."

BMC ve SATSO üyesi firmaların temsilcileri, etkinlikte ikili iş birliğini geliştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.