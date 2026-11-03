Saudi Aramco üçüncü çeyrekte düzeltilmiş net karını 31,2 milyar dolara çıkardı

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın üçüncü çeyreğindeki düzeltilmiş net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,6 milyar dolar artarak 31,2 milyar dolara yükseldi.

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal sonuçlara göre, şirketin düzeltilmiş net karı, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 31,2 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 28,6 milyar dolar düzeltilmiş net kar açıklamıştı.

Şirketin faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışı da aynı dönemde 36,1 milyar dolardan 38,7 milyar dolara yükselirken, serbest nakit akışı 23,6 milyar dolardan 28,2 milyar dolara çıktı.

Saudi Aramco'nun rafinaj ve petrokimya faaliyetlerini kapsayan alt segmentindeki düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı (EBIT), güçlenen rafinaj marjlarının etkisiyle yıllık bazda yüzde 234 arttı.

Şirketin yönetim kurulu, üçüncü çeyrek için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 21,9 milyar dolarlık temettü dağıtılmasına karar verdi. Söz konusu ödemenin yılın dördüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor.

Açıklamada, Zuluf ham petrol üretim kapasitesi artış projesinde üretime başlandığı, Jafurah doğal gaz sahasının ikinci aşaması, Fadhili Gaz Tesisi'nin genişletilmesi ve Dammam geliştirme projesi dahil olmak üzere diğer önemli yatırımların planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi.

Ayrıca, Doğu-Batı Boru Hattı'nın ihracatta esneklik sağlamayı sürdürdüğü, küresel tedarik ağını güçlendirmek amacıyla yurt dışında ilave depolama kapasitesi ve alternatif ihracat güzergahlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, jeopolitik belirsizlikler ve kritik enerji tesislerine yönelik saldırıların yılın üçüncü çeyreğinde küresel enerji arz krizini derinleştirdiğini belirterek, şunları paylaştı:

"Jeopolitik belirsizlikler ve kritik enerji tesislerine yönelik saldırılar, yılın üçüncü çeyreğinde küresel enerji arz krizini daha da derinleştirerek küresel enerji güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurdu. Karşılaştığımız zorluklara rağmen çalışanlarımızın kararlılığı, operasyonel mükemmeliyetimiz, sistemimizin esnekliği ve onlarca yılda oluşturduğumuz güçlü tedarik ağımız sayesinde bu olağanüstü dönemde müşterilerimize güvenilir şekilde enerji sağlamayı sürdürdük. Küresel tedarik ağımızı daha da güçlendirmek amacıyla yurt dışında ilave depolama kapasitesi ve alternatif ihracat güzergahlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Belirsizliğin arttığı bu dönemde sergilediğimiz güçlü operasyonel ve finansal performans, dayanıklılığımızı ortaya koyuyor. Güçlü bilançomuzun desteğiyle öncelikli projelerimizi hayata geçirmeye, performansımızı artırmak ve yeni fırsatlar oluşturmak için ileri teknolojilerden yararlanmaya odaklanıyoruz. Böylece dünyanın değişen enerji ihtiyaçlarını karşılamayı ve hissedarlarımızla müşterilerimiz için değer yaratmayı sürdüreceğiz."