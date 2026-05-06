Savaş Gerilimi Pamuk Talebini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş Gerilimi Pamuk Talebini Artırdı

Savaş Gerilimi Pamuk Talebini Artırdı
06.05.2026 03:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD/İsrail-İran Savaşı, tekstil sektörünü doğal pamuk kullanmaya yöneltiyor. Sentetik elyaf fiyatları yükseldi.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, tekstil sektörünün, ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklı yükselen petrol fiyatları nedeniyle sentetik elyaf yerine doğal pamuğa yönelmeye başladığını söyledi.

İzmir'de düzenlenen 8. Ulusal Pamuk Zirvesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çondur, ABD/İsrail-İran Savaşı ve özellikle de Hürmüz Boğazı odaklı gerilimin pamuk fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırdığını ifade etti.

Çondur, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve petrol ürünleri sevkiyatının aksamasının tekstil sanayisinde yoğun kullanılan petrol bazlı sentetik elyafın fiyatını doğrudan etkilediğini belirterek, savaş öncesi kilogramı ortalama 1 dolar seviyesinde olan sentetik elyaf fiyatlarının 1,70 dolara kadar yükseldiğini vurguladı.

Sentetik elyaf fiyatındaki yüzde 70 artışın tekstil sektöründe geri plana düşen doğal elyafı yeniden gündeme getirdiğini dile getiren Çondur, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu gerilim nedeniyle 3 yıldır değişmeyen pamuk fiyatları yukarı yönde seyrediyor. Tekstil sektörü, ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan dolayı petrol fiyatları yükselince sentetik elyaf yerine doğal pamuğa yönelmeye başladı. Uluslararası piyasalarda bu çok ciddi şekilde gündeme geldi. Orta Doğu'da yaşananlar pamuğa olumlu olarak yaradı diyebilirim, en azından Türk pamuğuna, ayrıca Türkiye'nin tekstilde rakibi olan ve enerjide Körfez ülkelerine bağımlı ülkeler, siparişlerini yerine getiremez oldu. Bu durumun bizim tekstil sanayimize sipariş olarak olumlu bir dönüşü oldu. Son 20-25 günde 3-4 ayın çalışmasını sağlayabilecek ciddi bir sipariş gelmeye başladı. Yani iki taraflı bir fayda oldu diyebiliriz."

Çondur, Ege Bölgesi'nde son 2 yıldır yaşanan kuraklığın ardından baraj doluluk oranlarının bu sene iyi seviyeye ulaştığını, 2026 üretim sezonu için su kısıtı beklemediklerini ancak vahşi sulamadan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'de organik ve kaliteli üretim yapılıyor"

ÇUKOBİRLİK Şanlıurfa Kooperatifi Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Güneş ise Türkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 45'inin Şanlıurfa'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada GDO'suz pamuk üreten üç ülkeden biri olduğunu kaydeden Güneş, "Dünyanın büyük bölümü GDO'lu pamuk üretirken Türkiye'de organik ve kaliteli üretim yapılıyor. Aslında bizim en büyük avantajımız bu, bunu değerlendirmemiz lazım." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savaş Gerilimi Pamuk Talebini Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:52:42. #7.12#
SON DAKİKA: Savaş Gerilimi Pamuk Talebini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.