Savcı Sayan saf mı değiştiriyor? Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Savcı Sayan saf mı değiştiriyor? Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı

Savcı Sayan saf mı değiştiriyor? Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı

Bir dönem Ağrı Belediye Başkanlığı da yapan AK Partili Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir ekonomi yorumu geldi. nflasyon ve faiz kavramları üzerinden hükümetin ekonomi programını eleştiren Sayan, "Enflasyon nasıl düşecek, bu memleketin hali ne olacak anlayamıyorum. Bilen varsa izah edebilir mi?" ifadelerine yer verdi. Sayan'ın paylaşımını görenler "Saf mı değiştiriyor?" sorusunu soramadan edemedi.

23.08.2024 14:40
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Enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ederken AK Partili Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"ÜRETİM YOK, TÜKETİM ÇOK"

Parası olanların yatırım yapmaktansa paralarını bankaya yatırıp faizden kazandığını ifade eden Sayan, "Çünkü hiçbir yatırım faizin getirisi kadar yüksek değildir. Parasıolmayan kredikullanıp yatırım yapmayı kredi faizlerinin yüksekliğinden dolayı yapamıyor.. Üretim yok, tüketim çok" ifadelerine yer verdi.

"MEMLEKETİN HALİ NE OLACAK?"

Paylaşımının devamında vatandaşın belini büken yüksek enflasyona vurgu yapan Sayan, "Enflasyon nasıl düşecek, bu memleketin hali ne olacak anlayamıyorum. Bilen varsa izah edebilir mi?" dedi.

Savcı Sayan saf mı değiştiriyor? Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı

"HESABIN HACKLENDİYSE GÖZ KIRP"

Savcı Sayan'ın paylaşımının altına "Uyandınız tebrikler ama çok geç kalmadınız mı?", "Kendine gel, sen Türkiye şahlandı demeliydin", "Sayenizde oldu şimdi düzeltin", "Hesabın hacklendiyse göz kırp" şeklinde yorumlar yapıldı.

Belediye Başkanlığı, Savcı Sayan, Ekonomi, Ağrı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savcı Sayan saf mı değiştiriyor? Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • E SMNC: Üretim üretim diyorlar ama üreticiyi bitirdiler , şu an en zararlı iş üretim çünkü girdiler çok pahalı ve mal satılmıyor , çiftçi olarak battık 62 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: birgün herkes saf değiştirecek ama geç kalacak. 47 6 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Memleket zerre kadar umurundaysa ... 47 1 Yanıtla
  • Zafer Budak: Reise sor Gırro 28 5 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Faizler yuksekse bil ki enflasyon uc haneli rakamlardadir sen rahat ol, bayir asagi gidiyoruz 26 3 Yanıtla
  • FURKAN YÜCEL: Bunlar böyledir azıcık bile hafızası kuvvetli olan sırd aday yapılmadı diye böyle açıklamalar yaptığını bilir. Bırakın konuşsun ama asla güvenmeyin. 25 1 Yanıtla
  • Hüseyin Özgün: Büna adi 90 derece dir 19 4 Yanıtla
  • Sebahattin Sönmez: vadeli oranları enflasyonun altında sen neyi savunuyorsun 9 5 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Günaydın 11 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: serdar ortac sakirisi geldi aklima 9 1 Yanıtla
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