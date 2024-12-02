Savunma Sanayi İhracatı Kasım’da Yüzde 32.3 Artış Gösterdi

Ekonomi

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 artış kaydedip 637 milyon 199 bin dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürdürülebilir ihracat hedeflerine güçlü ve emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Yüksek katma değerli savunma sanayi ürünlerinin ihracatında kalıcı bir artış sağlamak için savunma sanayii sektörümüzle hep birlikte büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Savunma ve havacılık sanayi ihracatımız, kasım ayında bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 32.3 artış kaydederek 637.199 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk 11 ayındaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.4'lük bir artış sergileyerek 5 milyar 761 milyon dolar oldu. Böylece 1 yıllık süre zarfında ihracatımız yıllık bazda yüzde 18.4'lük bir artış kaydederek 6 milyar 479 milyon dolara ulaştı" dedi.

'ŞİRKETLERİMİZ, 178 ÜLKEYE İHRACATLA REKORA İMZA ATTI'

Savunma sanayi şirketlerinin dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale geldiğini vurgulayan Görgün, "Savunma sanayi şirketlerimiz, 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attı. Önümüzdeki dönemde başkanlığımız, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'lerimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlere devam edecek. İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayi şirketlerimizi ve çalışanlarını canıgönülden tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.