Savunma Sanayi Şirketleri Yıl Başından Bu Yana 72,3 Milyar TL'lik İş Sözleşmesi İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Savunma Sanayi Şirketleri Yıl Başından Bu Yana 72,3 Milyar TL'lik İş Sözleşmesi İmzaladı

Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi şirketleri, yıl başından bu yana 72,3 milyar liralık yeni iş sözleşmesi imzalarken, bunun 71 milyar liralık kısmı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. ASELSAN'ın yurt içi ve dışı müşterileri ile imzaladığı yeni iş sözleşmelerinin toplam bedeli güncel kur ile hesaplandığında 70 milyar 953 milyon 71 bin 615 lira oldu. Şirketin 2023 yılına ait konsolide bilançosunda yer alan hasılatına oranı ise yüzde 96'ya ulaştı.

18.06.2024 11:09
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Payları Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi şirketleri, yıl başından bu yana 72,3 milyar liralık yeni iş sözleşmesi imzalarken, bunun 71 milyar liralık kısmı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamalardan derlediği bilgilere göre, şirketlerin bu yıl içinde duyurdukları yeni iş ilişkilerinin bedeli, güncel kur üzerinden hesaplandığında 72 milyar 330 milyon 993 bin 167 liraya çıktı.

Sektörde yer alan 4 şirketin imza attığı yeni iş ilişkilerinin yanı sıra ASELSAN'ın yurt içi ve dışı müşterileri ile imzaladığı, toplam bedeli güncel kur ile hesaplandığında 70 milyar 953 milyon 71 bin 615 lira olan yeni iş sözleşmeleri dikkati çekti.

2024'ün ilk yarısı tamamlanmamışken, söz konusu bu tutarın, ASELSAN'nın 2023 yılına ait konsolide bilançosunda yer alan hasılatına oranı yüzde 96'ya ulaştı.

Şirket, geçen yıl 73,6 milyar liralık gelir elde etmişti.

İlgili iş anlaşmaları detaylı incelendiğinde, ASELSAN'ın bu yıl KAP'a açıkladığı 24 yeni iş ilişkisi ve güncellemeler arasında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan askeri ekipman tedariki maksadıyla imzaladığı 556 milyon 500 bin dolarlık anlaşma, en yüksek bedelli yeni iş ilişkisi olarak öne çıktı.

Öte yandan, 16 Mayıs'ta payları borsada işlem görmeye başlayan Altınay Savunma, bu yıl şimdiye kadar 16 milyon dolarlık yeni iş ilişkisine imza attığını duyuruken, 28 Mayıs'ta halka arz olan Onur Teknoloji de aynı dönemde 11,6 milyon dolar, 3 milyon avro ve 4,1 milyon liralık anlaşma imzaladığını bildirdi.

Hisseleri, 4 Ocak 2023'te borsada işlem görmeye başlayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri de yıl başından bu yana 9,3 milyon dolar ve 1,7 milyon avroluk yeni iş sözleşmesine imza attı.

Söz konusu şirketlerin, 2024 yılı içerisinde duyurdukları yeni iş ilişkileri şöyle:

DOLARAVROTLGÜNCEL KUR ÜZERİNDEN HESAPLANAN TOPLAM TL TUTARI
ASELSAN1.394.889.998652.202.0962.349.327.95370.953.071.615
Altınay Savunma16.000.000- - 524.480.000
Onur Teknoloji11.577.6832.993.5484.100.000488.630.113
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri9.346.0001.666.179- 364.811.439
TOPLAM1.431.813.681656.861.8232.353.427.95372.330.993.167
Döviz kurlarının, 14 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği kapanış değerleri baz alınmıştır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayi Şirketleri Yıl Başından Bu Yana 72,3 Milyar TL'lik İş Sözleşmesi İmzaladı - Son Dakika

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