Savunma Sanayii Ekim'de 820 Milyon Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Savunma Sanayii Ekim'de 820 Milyon Dolar İhracat Yaptı

Türk savunma sanayisi, Ekim'de 820 milyon dolarlık ihracatla yüzde 61 artış kaydetti.

02.11.2024 14:17
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin ekim ayında 820 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Görgün, X'teki paylaşımında, Türk savunma sanayisinin küresel pazarlarda başarıyla ilerlemeye devam ettiğini belirterek, "Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 820 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, yıl boyunca bu ivmesini sürdürerek 2024'ün ilk 10 ayında yüzde 18 artışla 5,125 milyar dolar seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Geçen bir yıllık dönemde (Kasım 2023-Ekim 2024) ise ihracatın yüzde 15 artarak 6 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlamayı amaçlıyoruz. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan firmalarımız, 2024 yılında 185 farklı ülkeye ürün ihraç ederek yeni bir rekora imza attı. Hedefimiz, büyük ölçekli şirketlerimiz ve KOBİ'lerimizi ihracat pazarlarında daha güçlü kılmak, sektörel sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu doğrultuda, tüm dünyada yürüttüğümüz işbirliği faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Savunma sanayimiz, global başarısıyla gurur kaynağımız olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Havacılık, Politika, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Ekim'de 820 Milyon Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

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