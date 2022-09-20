STM, milli mühendislik kabiliyetlerini Güney Afrika'da sergileyecek - Son Dakika
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STM, milli mühendislik kabiliyetlerini Güney Afrika'da sergileyecek

20.09.2022 16:30
STM, milli mühendislik kabiliyetlerini Güney Afrika'da sergileyecek

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), yarın başlayacak Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda (AAD-2022), askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini görücüye çıkaracak.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), yarın başlayacak Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda (AAD-2022), askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini görücüye çıkaracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli teknolojilerini yurt dışında sergilemeye devam eden STM, Afrika'nın en büyük, dünyanın ise 6'ncı büyük savunma fuarı AAD-2022'de yerini alarak, milli mühendislik kabiliyetlerini Güney Afrika ile buluşturacak.

AAD-2022, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Tshwane şehrinde yarın başlayacak ve 25 Eylül'e kadar devam edecek. STM, AAD-2022 Fuarı'nda, Türkiye'nin ilk milli korvet projesi ada sınıfı MİLGEM, STM-MPAC Hücumbot, TS-1700 denizaltı maketlerinin yanı sıra taktik mini İHA sistemleri döner kanatlı mini vurucu İHA Kargu, sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu ve gözcü İHA sistemi Togan'ı katılımcıların beğenisine sunacak.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi STM, milli mühendislik kabiliyetlerini Güney Afrika'da sergileyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: STM, milli mühendislik kabiliyetlerini Güney Afrika'da sergileyecek - Son Dakika
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