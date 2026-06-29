Savunma Teknolojisi Diğer Alanlara Aktarılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savunma Teknolojisi Diğer Alanlara Aktarılmalı

Savunma Teknolojisi Diğer Alanlara Aktarılmalı
29.06.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASO Başkanı Ardıç, savunma sanayiindeki teknolojik birikimin sağlık ve enerji gibi alanlara taşınması gerektiğini vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, savunma sanayiinde oluşan teknolojik birikimin diğer alanlara da aktarılması gerektiğini vurgulayarak, "Savunmada biriken bu teknoloji sağlıktan yeşil enerjiye, akıllı tarımdan sivil üretimin bütününe akmalıdır" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Ticaret Borsası ve Ekonomi Gazetesi iş birliğinde Ankara Ekonomi Zirvesi düzenledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyasından birçok sektör temsilcisinin katılım sağladığı zirvede, 'Ticaret, Sanayi ve Tarımın Ortak Geleceği' odağında Ankara ve Türkiye ekonomisi değerlendirildi. Zirvede; 'Sanayi', 'Ticaret', 'Tarım ve Gıda' panelleriyle Ankara'nın ekonomik anlamda gelişimi ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren ASO Başkanı Ardıç Ankara'nın üretim, teknoloji ve insan kaynağı bakımından güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin ortak bir vizyonla harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ardıç, üretim anlayışının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sanayide yaşanan daralma, finansmana erişim sorunları ve yüksek maliyetlerin üretimi zorladığını ifade etti.

Sanayi, ticaret ve tarımın aynı hedef doğrultusunda hareket etmesinin şehirlerin rekabet gücünü artıracağını belirten Ardıç, Ankara'nın bu üç alanda da güçlü altyapıya sahip ender şehirlerden biri olduğunu kaydetti.

"İhtiyacımız olan da yalnızca yeni teşvikler değil; üretim anlayışımızı baştan kuracak yeni bir zihniyettir"

Dünyada jeopolitik gelişmeler, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve tedarik zincirlerindeki değişimlerin üretim anlayışını yeniden şekillendirdiğini dile getiren Ardıç, artık ülkelerin yalnızca ne ürettiğinin değil, nasıl ve kimlerle ürettiğinin önem kazandığını söyledi.

Ekonominin yalnızca faiz, kur ve büyüme rakamları üzerinden değerlendirilemeyeceğini ifade eden Ardıç, "Bugün ihtiyacımız olan da yalnızca yeni teşvikler değil; üretim anlayışımızı baştan kuracak yeni bir zihniyettir. Sadece günlük gündemi takip eden toplumlar geleceği kaçırır. Bizim işimiz; on yıl sonra dünyanın nasıl üreteceğini, hangi teknolojinin öne çıkacağını ve Ankara'mızın o tabloda nerede pozisyon alacağını bugünden konuşmaktır" ifadelerini kullandı.

"Üretimin sürdürülebilirliğini korumak zorundayız"

Makroekonomik istikrarın önemine değinen Ardıç, son dönemde uygulanan ekonomi programının enflasyonla mücadele açısından önemli olduğunu ancak üretim kesiminin ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde sanayi sektörünün yüzde 0,8 daraldığını hatırlatan Ardıç, "Bugün sanayicimiz; yüksek ticari kredi faizleri, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, artan üretim maliyetleri, kur baskısı ve ihracat pazarlarında zayıflayan taleple aynı anda mücadele ediyor. Bütün bunlar karlılığı aşındırıyor. Odamız üyelerinin yaklaşık üçte biri geçen yılı zararla tamamlarken, zarar eden firma sayımız son iki yılda ikiye katlandı. Sanayicimiz tüm bu zorluklara rağmen üretimini sürdürmek için büyük çaba harcıyor. İstihdamını korumaya, yurt dışı pazarlarını kaybetmemek için zararına da olsa ihracatını sürdürmeye çalışıyor. Bugün üzerinde durmamız gereken temel konu da budur. Üretimin sürdürülebilirliğini korumak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Savunma sanayiindeki birikim diğer sektörlere taşınmalı"

Ankara'nın savunma, havacılık, makine, medikal, yazılım ve elektronik alanlarında Türkiye'nin stratejik üretim merkezi olduğunu belirten Ardıç, geçen yıl 18,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ve bunun yüzde 13'ünün yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu söyledi.

Savunma sanayiinde oluşan teknolojik birikimin diğer alanlara da aktarılması gerektiğini vurgulayan Ardıç, "Savunmada biriken bu teknoloji sağlıktan yeşil enerjiye, akıllı tarımdan sivil üretimin bütününe akmalıdır. Bunu bir temenni olarak söylemiyorum; çünkü bu yayılım kendiliğinden olmaz. Bu nedenle, savunmada biriken mühendislik kabiliyetini öncelikle sağlık endüstrisine taşıyacak yetkili bir başkanlık kurulması önerimizi de bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Çünkü gerçek kalkınma, teknolojinin bir sektörde devleşmesi değil; o devin bilgisinin bütün ekonomiyi beslemesidir" diye konuştu.

Konuşmasında Ankara'da hayata geçirilecek iki büyük projeye de değinen Ardıç, Temelli Sanayi Havzası'nda kurulacak ASO Teknoloji Üssü'nün savunma sanayi, üniversiteler, girişimciler ve sanayiyi aynı çatı altında buluşturacağını söyledi. Ardıç, tam kapasiteye ulaştığında teknoloji üssünün yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar ihracat katkısı sağlayacağını, 18 bin nitelikli istihdam oluşturacağını ve 800'den fazla firmaya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Ankara Serbest Bölgesi'nin ise yaklaşık 4,2 milyon metrekare alanda kurulacağını aktaran Ardıç, bölgede yaklaşık 200 firmanın faaliyet göstermesinin, 40 bin kişiye istihdam sağlanmasının ve yıllık 4 milyar dolar ihracat katkısı hedeflendiğini söyledi.

"Ankara'daki potansiyeli harekete geçirdiğimizde, 'Güçlü Ankara, daha güçlü Türkiye' sözü gerçek olacaktır"

Konuşmasının sonunda Ankara'nın bilgi, teknoloji ve üretim kapasitesini ortak akılla harekete geçirmesi gerektiğini vurgulayan Ardıç, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Ankara'yı yalnızca yönetimin değil; üretimin, teknolojinin ve girişimciliğin de başkenti yapacağız. Çünkü bir şehrin asıl rekabet gücü, fabrikalarının sayısı değil; farklı alanlardaki potansiyelini aynı amaç etrafında ortak akılla birlikte harekete geçirebilme kapasitesidir. Ankara'mızda bu kapasite var. Bu potansiyeli harekete geçirdiğimizde, 'Güçlü Ankara, daha güçlü Türkiye' bir söz değil; bir gerçek olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da zirveye tebrik ve teşekkür mesajı iletti.

Zirve, konuşmaların ardından 'Ticaret', 'Sanayi' ve 'Tarım ve Gıda' başlıklı panellerle devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Teknolojisi Diğer Alanlara Aktarılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:51:18. #7.12#
SON DAKİKA: Savunma Teknolojisi Diğer Alanlara Aktarılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.