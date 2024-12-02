Savunma ve havacılık sanayii son 11 ayda ihracat rekoru kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Savunma ve havacılık sanayii son 11 ayda ihracat rekoru kırdı

Savunma ve havacılık sanayii son 11 ayda ihracat rekoru kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan son on bir aylık ihracat verileri doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayii ihracat rekoru kırdı.

02.12.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan son on bir aylık ihracat verileri doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayii ihracat rekoru kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, son on bir aylık ihracat rakamları doğrultusunda; Kasım ayı savunma ve havacılık sanayii ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3'lük artış ile 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4'lük artış ile 6,479 milyar dolar oldu.

2024 yılı Kasım ayı savunma ve havacılık sanayii ihracatı hakkında değerlendirmede bulunan SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

"Savunma sanayiimiz her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor! Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyelimizle Türkiye'nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz.

Uluslararası alanda gerçekleşen bu büyüme trendinin arkasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şartsız desteği ve Türk mühendislik gücüne ve mühendislerine olan inancı yer alıyor. Dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayii şirketlerimiz, 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attı.

Önümüzdeki dönemde başkanlığımız, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'erimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlere devam edecek.

İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayii şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum" - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma ve havacılık sanayii son 11 ayda ihracat rekoru kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Esad’la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: Savunma ve havacılık sanayii son 11 ayda ihracat rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.