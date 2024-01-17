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Sberbank, 2023'te Rekor Kar Elde Etti - Son Dakika
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Sberbank, 2023'te Rekor Kar Elde Etti

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, geçen yıl 1,5 trilyon ruble ile rekor seviyede kar elde etti. Bankanın müşteri sayısı 2,1 milyon artarak 108,5 milyona ulaştı. Sberbank'ın net karı 2023'te 1,5 trilyon rubleye ulaşarak tarihindeki en yüksek yıllık net kar oldu. Banka, yapay zeka kullanarak insan merkezli bir model oluşturmayı hedefleyerek stratejik gelişim alanlarını belirledi. Uzmanlar, rublenin değer kaybının Rus bankaların karlılıklarını olumlu etkilediğini belirtiyor.

Sberbank, 2023\'te Rekor Kar Elde Etti
17.01.2024 - 10:55,
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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın geçen yıl 1,5 trilyon ruble (yaklaşık 17 milyar dolar) ile rekor seviyede kar elde ettiği bildirildi.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın müşteri sayısının geçen yıl, 2022'ye göre 2,1 milyon artışla 108,5 milyona ulaştığı belirtildi.

Bankanın net karının 2023'te 1,5 trilyon rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, bunun da bankanın tarihinde elde ettiği en yüksek yıllık net kar olduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, 2023'te stratejik gelişime yönelik temel alanları belirlediklerini kaydederek, "Yapay zekayı kullanarak insan merkezli bir model oluşturmaya odaklanmak, işimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin ve hissedarlarımız için değer yaratmanın temelini oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Sberbank'ın net karı 2022'de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 75 azalarak 300 milyar rubleye düşmüştü.

Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankaların karlılıklarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

Kaynak: AA
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Rusya, Rusya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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