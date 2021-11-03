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Sberbank Avrupa'nın 5 ülkesindeki şubelerini satıyor - Son Dakika

Sberbank Avrupa'nın 5 ülkesindeki şubelerini satıyor

03.11.2021 23:18
Sberbank Avrupa'nın 5 ülkesindeki şubelerini satıyor

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan ve Slovenya'da bulunan şubelerinin yaklaşık 500 milyon avroya satışı konusunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan ve Slovenya'da bulunan şubelerinin yaklaşık 500 milyon avroya satışı konusunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, Avrupa'nın bazı ülkelerinde bulunan 162 şubesinin AIK, Gorenjska ve Agri Europe Cyprus şirketlerinden oluşan konsorsiyuma satılmasına yönelik anlaşma imzaladığı bildirildi.

Satışın yaklaşık 500 milyon avro bedelle gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Sberbank'ın öncelikli pazarlara odaklanmak ve yeni iş modelleri keşfetmek için Orta ve Doğu Avrupa'daki varlığını azaltmaya karar verdiği belirtildi.

Hırvatistan, Slovenya, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sberbank Avrupa'nın 5 ülkesindeki şubelerini satıyor - Son Dakika Ekonomi


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