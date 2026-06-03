Scarlet Lady Bodrum\'u Ziyaret Etti

Muğla'nın Bodrum ilçesini ikinci kez ziyaret eden Scarlet Lady adlı dev yolcu gemisi, toplam 2 bin 502 yolcu getirdi.

Bahama bayraklı 277 metre boyunda 38 metre genişliğindeki yolcu gemisi Scarlet Lady, yeniden Bodrum'a geldi. İlçeyi geçtiğimiz yıllarda sık sık ziyaret eden Resilient Lady adlı gemiye büyük ölçüde benzeyen Scarlet Lady, ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 502 yolcu ile 1142 personel getirdi.

Rodos Limanı'ndan gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek. - MUĞLA