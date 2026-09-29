Scarlet Lady kruvaziyeri Muğla Bodrum'a 2 bin 603 turist getirdi

Scarlet Lady kruvaziyeri Muğla Bodrum'a 2 bin 603 turist getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahamalar bayraklı Scarlet Lady kruvaziyeri, Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 603 turist getirdi. İstanköy Limanı'ndan gelen gemide 1132 personel bulunduğu belirtildi; turistler gümrük işlemlerinin ardından sahilde ve çarşıda gezmek üzere limandan ayrıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kurvaziyer 2 bin 603 turist getirdi.
İstanköy (Kos) Limanı'ndan yola çıkarak ilçeye ulaşan Bahamalar bayraklı 277 metre uzunluğundaki kruvaziyer, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.
Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 603 yolcu ile 1132 personel bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından sahilde ve çarşıda gezmek, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Geminin bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak.
Kaynak: AA
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