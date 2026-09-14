Schnabel enerji fiyatlarındaki yükseliş için endişe verici uyarısında bulundu - Son Dakika
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Schnabel enerji fiyatlarındaki yükseliş için endişe verici uyarısında bulundu

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ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, enerji fiyatlarındaki artışı oldukça endişe verici bulduğunu söyledi. Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 4 yılın zirvesine çıkarken piyasalar ekim toplantısında yeni faiz artışı olasılığını yüzde 60'ın üzerinde fiyatlıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki yükselişin endişe verici olduğu uyarısında bulundu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Berlin'de düzenlenen 2. Avrupa Rekabetçilik Sempozyumu'nda konuşan Schnabel, ECB'nin 10 Eylül'deki faiz artışının yeterli olup olmayacağının henüz belli olmadığını ifade etti.

"Gelecek kararlarımızı tamamen sisteme girecek yeni verilere dayandıracağız." diyen Schnabel, enerji sektöründe son dönemde gözlenen fiyat artışlarını "oldukça endişe verici" olarak nitelendirdi.

Schnabel, bu durumun sadece petrol için değil, dizel gibi işlenmiş ürünler ve halihazırda çok yüksek seviyelere ulaşan doğal gaz için de geçerli olduğunu vurguladı.

ECB, eylül toplantısında politika faizini yüzde 2,50 seviyesine yükseltmiş ve enflasyon tahminlerinin çoğunu yukarı yönlü revize etmişti. Bu adımlar, piyasalarda yeni faiz artışlarına yönelik beklentileri artırdı.

Doğal gaz fiyatları son 4 yılın zirvesinde

Öte yandan, ECB açısından temel risk unsuru olarak enerji fiyatları öne çıkıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları yeniden 100 dolar sınırını geçerken, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon da enerji maliyetlerindeki hızlı artışın etkisiyle ağustos ayında yüzde 3,3'e yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu süreçte Avrupa'da doğal gaz fiyatları, 2023 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı ve son 4 yılın zirvesinde seyretmeye başladı.

Fiyatların tırmanmasında, Avrupa ülkelerinin İran'la yaşanan çatışmanın çözüleceği ve fiyatların düşeceği beklentisiyle yaz aylarında gaz depolarını doldurmakta gecikmesi ana etken oldu.

Mevcut depolama seviyelerinin geçmiş yılların ortalamasının çok altında kalması nedeniyle şu anda aceleyle yürütülen tedarik faaliyetleri fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından piyasalar, ECB'nin ekim ayı sonunda yapacağı bir sonraki toplantıda yeni bir faiz artışına gitme olasılığını yüzde 60'ın üzerinde fiyatlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Schnabel enerji fiyatlarındaki yükseliş için endişe verici uyarısında bulundu - Son Dakika

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