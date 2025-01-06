Schneider Electric 100. Yılını Kutluyor

Ekonomi

Schneider Electric, elektrik güvenliği ve güvenilirliğini desteklemede rol oynayan iki yenilikçi ürünü TeSys ve mini devre kesicilerinin 100. yıl dönümünü kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre TeSys, motor kontrol ve güç yönetimi alanında uzun yıllardır güvenilirlik ve performans konusunda bir çözüm olarak öne çıkıyor. TeSys, güvenlik, sürdürülebilirlik ve performans alanlarındaki son yenilikler, dijitalleşme ve elektrifikasyonu entegre ederek yük yönetimi, kaynak yönetimi ve koşul tabanlı bakım optimizasyonu ile karşılaştırılamaz motor güvenilirliği sağlıyor. TeSys ürünleri dünya çapında 40 milyonun üzerinde devreyi kontrol ediyor.

Schneider Electric, aynı zamanda evlerdeki mini devre kesicinin de (MCB) 100. yıl dönümünü kutluyor. Elektriğin giderek daha merkezi bir rol oynamasıyla birlikte, MCB'nin yetenekleri, aileleri, evleri ve eşyaları koruma amacını güderek genişletildi. ABD'deki Schneider Pulse veya Avrupa'daki Resi9 Energy Center gibi yeni akıllı elektrik paneli çözümleri, yeni enerji cihazları ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılmış evler için güvenlik ve zeka katmanı ekleyen yenilikler olarak dikkati çekiyor.

Öte yandan, bu yıl, Schneider Electric APC Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) de 40. yılını kutluyor. 2007'de Schneider Electric tarafından satın alınan APC UPS, önemli gelişmeler kaydetti ve altyapı üzerindeki baskılar arttıkça IT operasyonları için kritik bir öneme sahip oldu. 2023'ten 2030'a kadar küresel veri pazarının iki katına çıkması beklenirken, UPS teknolojisiyle sağlam IT altyapısı ve güç koruma talebi de artıyor.

Ayrıca Time ve Statisca tarafından "dünyanın en sürdürülebilir şirketi" seçilen Schneider Electric, sürdürülebilir bir gelecek için yenilik yapmaya devam ediyor.

"1880'lerden itibaren elektrik alanında öncüleriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Power Products Üst Düzey Başkan Yardımcısı Rohan Kelkar, şirketin 1836'da kurulmasından bu yana yeniliğin, yaptıkları işin özü olduğunu belirtti.

Kelkar, "1880'lerden itibaren elektrik alanında öncüleriz, 1905'teki devrim niteliğindeki ark oluşumunu önleyen kapalı devre sigortamız, güvenlik için standartları belirlemiştir. Bu yenilik arayışı, bizi sürdürülebilirlik gündeminin de ön saflarında tutan şeydir. Etrafımızdaki dünyada yaşanan değişimlerle birlikte, ekibimizin güvenlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler bulmaya devam ettiğini görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric'in Evler ve Dağıtım Üst Düzey Başkan Yardımcısı Michael Lotfy Gierges de elektrik koruma ve tesisatlarında 100 yılı aşkın bir yenilik geçmişine sahip olan Schneider Electric'in, müşterileri her seviyede güçlendirmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, "Elektrifikasyon ve dijitalleşmeye odaklanan son yeniliklerimiz, herkesin günümüzün iklim ve enerji krizlerinin zorluklarıyla başa çıkabilmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.