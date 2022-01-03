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Schneider Electric, Chilldyne ile Alliance iş ortaklığı yapacak - Son Dakika

Schneider Electric, Chilldyne ile Alliance iş ortaklığı yapacak

03.01.2022 12:00
Schneider Electric, Chilldyne ile Alliance iş ortaklığı yapacak

Schneider Electric, veri merkezlerine yönelik sıvı soğutma çözümleri alanında bir şirket olan Chilldyne ile Alliance iş ortaklığı yapacak.

Schneider Electric, veri merkezlerine yönelik sıvı soğutma çözümleri alanında bir şirket olan Chilldyne ile Alliance iş ortaklığı yapacak.

Schneider Electric açıklamasına göre, anlaşma uyarınca, şirket, veri merkezi sürdürülebilirliği ve verimliliğini geliştirmek için Chilldyne Negatif Basınçlı Sıvı Soğutma çözümü sunarak Uniflair soğutma ve soğutucu çözümlerinden oluşan eksiksiz portföyünü tamamlayacak.

Chilldyne, pazardaki en yüksek sıcaklıklı yonga ve GPU'ların sızdırmaz bir şekilde soğutulmasını sağlayan negatif basınçlı sıvı soğutma teknolojisinde birçok patentin sahibi. Negatif basınç yaklaşımı riskleri azaltarak, toplam soğutma maliyetini düşürüyor ve sunucu çalışma süresini iyileştiriyor. Schneider Electric bu iş ortaklığı ile dünyanın dört bir yanında dağıtım yapacak, servis ve destek sunabilecek.

Açıklamda görüşlerine yer verilen Schneider Electric Soğutma İnovasyonu ve Stratejisi Direktörü Maurizio Frizziero, dünyanın en sürdürülebilir şirketi olarak dijital dünyanın yeni taleplerini karşılayan sürdürülebilir inovasyonlar bulmanın misyonlarının merkezinde yer aldığını belirtti.

Yongaların daha yüksek işlem ihtiyaçlarını karşılarken, daha fazla ısındığını aktaran Frizziero, "Sıvı soğutma teknolojisi ise yüksek bilişim iş yüklerini soğutmak için geleneksel yöntemlerden daha verimli araçlar sunuyorlar. Schneider Electric'in Chilldyne ile kurduğu iş ortaklığı sayesinde müşterilerimiz yeni nesil sıvı soğutma teknolojisini konuşlandırabilecek ve aynı zamanda veri merkezlerini enerji açısından daha verimli hale getirerek duruş sürelerini azaltabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin veri merkezi enerji tüketimini dertsiz bir şekilde ve maksimum çalışma süreli soğutmayla azaltmak olduğunu vurgulayan Frizziero, şunları kaydetti:

"Schneider Electric daha sürdürülebilir bir gelecek hedefimizi paylaşıyor. Bu iş ortaklığı Chilldyne'in kapsama alanını genişleterek veri merkezlerini daha verimli ve güvenilir hale getirmek için tasarlanmış sızıntısız sıvı soğutmanın gücünden daha da fazla sayıda müşterinin yararlanmasını sağlıyor. Bu iş ortaklığı bir yandan sistem tasarımcıları ve müşterilere en yeni ve yüksek performanslı sıvı soğutmalı bilişim sistemlerini konuşlandırma konusunda güven verirken, diğer yandan enerji verimliliğini ve beyaz alan optimizasyonunu iyileştiriyor ve birinci sınıf TCO sağlıyor. Artık kapımıza kadar gelen sürdürülebilir veri merkezi soğutması alanındaki bu yeni gelişme, yerini aldığı havalı soğutma çözümünden çok daha iyi, daha ucuz ve daha verimli özelliklere sahip."

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Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric, Chilldyne ile Alliance iş ortaklığı yapacak - Son Dakika Ekonomi


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