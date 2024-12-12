Schneider Electric'ten Yapay Zeka Çözümleri

Ekonomi

Schneider Electric, yapay zeka sistemlerine yönelik artan talep doğrultusunda enerji ve sürdürülebilirlik zorluklarına çözüm sunan yeni ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NVIDIA ile geliştirilen yenilikçi çözümler, yapay zeka destekli veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırmayı ve çevresel etkisini azaltmayı hedefliyor.

Yeni GB200 NVL72 referans tasarımı, NVIDIA'nın Blackwell yongasını desteklemek için yüksek yoğunluklu, sıvı soğutmalı yapay zeka kümelerini optimize eden enerji verimli bir mimari sunuyor. Ayrıca, Galaxy VXL UPS, yapay zeka uygulamaları ve veri merkezleri için sektördeki en kompakt ve yüksek yoğunluklu kesintisiz güç kaynağı olarak dikkati çekiyor.

Yeni ürün, yüzde 52 alan tasarrufu sağlarken, 1,25 MW kapasiteyle ölçeklenebilir modüler bir sistem sunuyor.

Schneider Electric, yapay zeka iş yükleri için yüksek yoğunluklu, çevre dostu veri merkezi altyapıları geliştirmeyi amaçlayan uçtan uca çözümler sunuyor.

Şirket, enerji stratejisi geliştirme, ileri düzey altyapı kurulumu ve sürdürülebilirlik danışmanlığı olmak üzere üç ana alanda hizmet sağlıyor. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji kullanımını artırma ve veri merkezi operasyonlarını karbonsuzlaştırma hedefleniyor.

Schneider Electric, NVIDIA'yla birlikte geliştirdiği sıvı soğutma çözümleri sayesinde yapay zeka veri merkezleri için daha verimli operasyonlar sağlıyor.

Sıvıdan sıvıya soğutucu dağıtım üniteleri ve doğrudan çipe sıvı soğutma seçeneklerini içeren referans tasarım, büyük ölçekli veri merkezlerinde sıvı soğutmanın uygulanmasıyla ilgili zorluklara yanıt sunuyor.

Schneider Electric'in sürdürülebilirlik danışmanlık hizmetleri, müşterilere karbon salınımını azaltma hedeflerinde destek oluyor.

EcoStruxure IT Design gibi dijital araçlar, veri merkezleri için enerji verimli altyapı tasarımlarını mümkün kılıyor. Ayrıca, AlphaStruxure üzerinden yerinde enerji üretimi çözümleri sunuluyor.

Schneider Electric, yapay zekanın enerji verimliliğini artırarak sektörlere geniş çapta fayda sağlayacak çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Veri Merkezleri ve Ağlar Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Pankaj Sharma, yapay zekanın enerji ve çevresel etkisinin büyük bir hızla arttığını belirtti.

Sharma, "Veri merkezlerini ve dijital altyapıyı karbonsuzlaştırmanın yeni yollarını bularak enerji eğrisini aşağı çekmemiz hayati önem taşıyor. Schneider Electric olarak sınırları zorlamaya, yeni standartlar belirlemeye ve çevreyi korurken yapay zekanın geleceğini şekillendirmeye kararlıyız. Bu, enerji şebekesinden çipe, soğutma sistemine ve ötesine kadar stratejik bir yaklaşım gerektiriyor." değerlendirmesini yaptı.

NVIDIA'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da Schneider Electric'le yaptıkları işbirliğinin, müşterilerin teknolojik ilerlemeleri istikrarlı ve dayanıklı altyapılar üzerinde tasarlamalarını sağladığını kaydetti.

IDC Cloud to Edge Datacenter Trends Araştırma Direktörü Sean Graham ise Schneider Electric ve NVIDIA'nın gerçekleştirdiği uzun vadeli işbirliği ve yeniliğin, verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlamak için çok önemli olduğunu vurguladı.