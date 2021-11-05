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Schneider Electric Türkiye İnovasyon Zirvesi tamamlandı - Son Dakika

Schneider Electric Türkiye İnovasyon Zirvesi tamamlandı

05.11.2021 10:28
Schneider Electric Türkiye İnovasyon Zirvesi tamamlandı

Schneider Electric tarafından düzenlenen ve küresel iklim sorunlarının ele alındığı, dünya ekonomisini karbondan arındırma çözümlerinin konuşulduğu Türkiye İnovasyon Zirvesi tamamlandı.

Schneider Electric tarafından düzenlenen ve küresel iklim sorunlarının ele alındığı, dünya ekonomisini karbondan arındırma çözümlerinin konuşulduğu Türkiye İnovasyon Zirvesi tamamlandı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, 1000'den fazla kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılar aynı zamanda Schneider Electric'in dijital ve sürdürülebilir inovasyonlarını deneyimleme şansını elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, salgın nedeniyle tüm köklü endüstrilerde değişim yaşandığını belirterek, "Bu, bize mevcut durumun artık bir seçenek olmadığını gösteriyor. Endüstriyel işletmelerin yalnızca dünyanın sürdürülebilirliği için değil, aynı zamanda kendi üretim ve süreçlerinin sürdürülebilir olması için çok daha fazla otomasyon, ekolojik verimlilik ve çevikliğe ihtiyaç duyuyor. İnovasyon Zirvesi Türkiye'de ele aldığımız konularla köklü bir değişimden geçen endüstrilere ışık tuttuk. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız etkinliğimize yoğun bir ilgi gösterdiler ve Schneider Electric'in dijital ve sürdürülebilir inovasyonlarını deneyimleme şansını elde ettiler. 1000'den fazla katılımcıyı böyle bir etkinlikte ağırlayarak dijital dönüşüm yolculuklarına ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

"Geleceğin Binaları ve Şebekeleri" konusunun ele alındığı etkinlik Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer'in açılış konuşmasıyla başladı.

Etkinlik, Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont ve Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Güvenilir Güç ve Dijital Enerji İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın strateji konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra düzenlenen oturumlarda sağlıklı ve dayanıklı oteller, hastanelerde sürdürülebilirlik ve esneklik, yenilenebilir enerji sektörünün yanısıra organize sanayi bölgelerinde enerji dağıtımının bugünü ve yarını gibi konular ele alındı. Etkinliğin bir sonraki bölümünde ise, dijitalleştirilmiş binaların yanı sıra, geleceğin sağlıklı, esnek, modernize edilmiş binalarının ve elektrikli araçların hayatımıza getirdiği yeniliklere değinildi.

-Zirvenin gündemini "Geleceğin Endüstrileri" oluşturdu

İnovasyon Zirvesi Türkiye'nin 2. günü "Geleceğin Endüstrileri" konusunun ele alındığı konuşmalar ve oturumlarla devam etti. Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstriyel Otomasyon İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, "Geleceğin Endüstrileri: Daha Sürdürülebilir ve Güçlü bir Gelecek için" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. "Sanayide Akıllı Üretim ve Dijital Dönüşüm" konularının ele alındığı paralel oturumlarda ise, gıda-ilaç sektöründe dijitalleşme ve sürdürülebilir verimlilik, madencilik, demir, çelik ve mineral endüstrisinde dijitalleşme, petrol & doğalgaz petrokimya için sürdürülebilir dijital gelecek konuları ve akıllı makinelerin dijital dönüşüm yolculuğu konuşuldu.

Türkiye İnovasyon Zirvesi'nin 3.gününde "Geleceğin Veri Merkezleri", 4. gününde ise "Geleceğin İş Ortakları" konularının ele alındığı konuşmalar ve oturumlarla devam etti. Düzenlenen oturumlarda dijital ekonomide rekabet gücünü korumak amacıyla cesur fikirlere ve inovasyonlara ihtiyaç duyulduğunun ve Schneider Electric'in düzenlediği bu Zirve ile müşterilerini ve iş ortaklarını bu çağa öncülük etmeleri yolunda desteklediğinin altı çizildi.

Etkinlik, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, Sabancı Holding eski CEO'su Yönetim Danışmanı Mehmet Göçmen ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun katılım gösterdiği, moderatörlüğünü Bloomberg HT Araştırma Müdürü Gizem Uzuner'in yaptığı "İklim Krizine Karşı Sürdürülebilir Kalkınma İklimi: Ne Kadar Kalıcı?" konusunun ele alındığı panelle devam etti.

Etkinlik, Bloomberg HT tarafından düzenlenen ve Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, Bloomberg HT Yorumcusu Gökhan Şen ve Bloomberg HT Londra Temsilcisi Cüneyt Başaran'ın katıldığı "Sürdürülebilirlik ve İnovasyonun Makroekonomisi" adlı panelle sona erdi.

İnovasyon Zirvesi, Orta Asya, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric Türkiye İnovasyon Zirvesi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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