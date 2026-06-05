SCOR SE ve Türk Reasürans, TARSİM'i Ziyaret Etti

SCOR SE ve Türk Reasürans yetkilileri, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) İstanbul'daki Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, SCOR SE Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazar Direktörü Marc Büker, Tarım Bölümü Başkanı Vikas Mahajan, P&M ve Özel Branşlar Müdürü Wolfgang Vogel, Kıdemli Tarım Sigortacılığı Uzmanı Yvonne Buschor, Kıdemli P&C Sigorta Uzmanı Gilles Soigneux ile Türk Reasürans Retrosesyon Müdürü Tolga Üreyen, Retrosesyon Müdür Yardımcısı Evren Şen ve Retrosesyon Kıdemli Uzmanı Ege Oğur, TARSİM'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, katılımcılara TARSİM Sistemi'nin yapısı, işleyişi ve uygulamalarına ilişkin bilgi verdi. Toplantıda, TARSİM'in geleceğe yönelik hedefleri ve son gelişmeler de ele alındı.

SCOR SE ile TARSİM arasında uzun yıllardır devam eden işbirliğinden duyulan memnuniyetin karşılıklı vurgulandığı toplantıda, ortak çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesine yönelik temenniler paylaşıldı.