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SEDAŞ, ilköğretim öğrencilerine enerji tasarrufu eğitimi verdi - Son Dakika
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SEDAŞ, ilköğretim öğrencilerine enerji tasarrufu eğitimi verdi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), 'Enerji Tasarruf Haftası' programı kapsamında ilköğretim öğrencilerini misafir ederek enerji tasarrufu ve enerjinin güvenli kullanımı konularında bilgilendirme yaptı. İki etaplı sunumlarla öğrencilere enerjinin tüketim alanları, verimli kullanımının önemi ve enerjinin güvenli kullanımına dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Programın ikinci etabında ise öğrencilere enerji dağıtım faaliyetleri ve güvenli kullanımıyla ilgili eğlenceli örnek çalışmalar yapıldı.

SEDAŞ, ilköğretim öğrencilerine enerji tasarrufu eğitimi verdi
11.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 15:04
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), "Enerji Tasarruf Haftası" programı kapsamında kapılarını ilköğretim öğrencilerine açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Vakfı (SAÜ) ilköğretim öğrencilerini misafir eden SEDAŞ yöneticileri, enerji tasarrufu ve enerjinin güvenli kullanımını anlattı.

SEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ile SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü tarafından teorik ve pratik olarak iki etaplı yapılan sunumlarda, öğrencilere enerjinin tüketim alanları, neden verimli kullanılması gerektiği ve enerjinin güvenli kullanımına dikkat çeken kısımlar anlatıldı.

Programın 2. etabında ise öğrencilere SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde enerji dağıtım faaliyetleri ve enerjinin güvenli kullanımından eğlenceli örnek çalışmalar aktarıldı. Eğitici ve öğretici etkinlikler sonrası öğrencilere enerji verimliliği ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA
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