SEDAŞ'ın Stargate Programı Tamamlandı - Son Dakika
SEDAŞ'ın Stargate Programı Tamamlandı

08.04.2026 11:01
SEDAŞ, genç mühendis adayları için Stargate Yetenek Programı'nın 5. dönemi sertifika töreniyle sona erdi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ) genç mühendis adaylarını enerji sektörüne hazırlamak amacıyla yürüttüğü Stargate Yetenek Programı'nın 5. dönemi, proje sunumları ve sertifika töreniyle sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ tarafından genç mühendis adaylarının mesleki gelişimlerini desteklemek ve enerji sektörünü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Stargate Yetenek Programı, Teknik Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen proje sunumları ve sertifika töreniyle tamamlandı.

Program kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'den Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler program süresince sektörü yakından tanıma fırsatı buldu.

Enerji sektöründe nitelikli insan kaynağının gelişimini desteklemeyi hedefleyen program kapsamında genç mühendis adayları SEDAŞ'ın farklı birimlerinde yürütülen eğitim ve uygulama süreçlerine katıldı. Teknik eğitimler, saha uygulamaları ve atölye çalışmalarının yer aldığı süreçte katılımcılar teorik ve pratik bilgi birikimlerini sahada uygulama imkanı buldu. Programın finalinde düzenlenen proje sunum oturumunda öğrenciler, hazırladıkları projeleri SEDAŞ Üst Yönetim ekibiyle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, genç mühendis adaylarının sektöre kazandırılmasının önemini vurgulayarak, "Enerji sektörü sürekli gelişen ve dönüşen bir alan. Bu dönüşümün güçlü bir şekilde devam edebilmesi için genç yeteneklerin sektörü yakından tanıması ve deneyim kazanması büyük önem taşıyor. Stargate Yetenek Programı ile genç mühendis adaylarının kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından proje sunumlarını gerçekleştiren Stargate mühendislerine sertifikaları SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi tarafından takdim edildi. Mühendis adaylarının mezuniyetleri sonrasında SEDAŞ'ta uygun iş imkanları oluşması halinde istihdam edilme fırsatına da sahip olacakları belirtildi.

SEDAŞ, Stargate Yetenek Programı ile genç mühendis adaylarına mezuniyet öncesinde sektörel deneyim kazandırırken, program mezunlarını uygun pozisyonlar oluştuğunda istihdam edilmek üzere değerlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sedaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SEDAŞ'ın Stargate Programı Tamamlandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: SEDAŞ'ın Stargate Programı Tamamlandı - Son Dakika
