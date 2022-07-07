SEDDK Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu getirildi - Son Dakika
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SEDDK Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu getirildi

07.07.2022 10:17
SEDDK Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu getirildi

Cumhurbaşkanı kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy görevden alınırken, yerine Mehmet Akif Eroğlu atandı.

Cumhurbaşkanı kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy görevden alınırken, yerine Mehmet Akif Eroğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile SEDDK yönetiminde değişikliğe gidildi.

Buna göre, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy görevinden alınarak, yerine Mehmet Akif Eroğlu getirildi. Kurulun ikinci başkanlık görevini yürüten Ali Ersoy'un yerine de Davut Menteş atandı.

Yapılan değişiklik kapsamında SEDDK Üyesi Ender Şenol da görevinden alındı. Şenol'dan boşalan SEDDK Üyeliğine Mahmut Güngör seçildi.

Mehmet Akif Eroğlu öz geçmişi

Eroğlu, 1970'te Malatya'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991'de mezun olan Eroğlu, 1992'de Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak iş hayatına başladı.

Eroğlu, 2001'de ABD bankacılık sistemi ve mevduat sigortacılığı üzerine araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere geçici görevle Washington'a gitti. 2003 yılında TBMM nezdinde İmar Bankası Araştırma Komisyonu'nda çalışan Eroğlu, 2004-2006 döneminde ABD'de Illinois Üniversitesi'nde işletme mastırı yaptı.

Eroğlu, 2007'de ABD'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki hizmet içi eğitime katılarak, Examination Management School'dan denetim grup başkanlığı sertifikası aldı.

Akabinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Denetim Daire Başkanlığı'na atanan Eroğlu, Eylül 2009 itibarıyla Finansal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Hayat ve Emeklilik şirketinin kurucu ekibine katıldı. Eroğlu, 2010 itibarıyla şirketin genel müdürlüğü görevine, 2012'de Ziraat Sigorta Genel Müdürlüğü'ne atandı. 2015-2020 yıllarında Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlenen Eroğlu, Ağustos 2020'den bu yana Motorlu Taşıt Büro Müdürlüğü görevini yürüttü.

Eroğlu, görev yaptığı dönemlerde Tarım Sigortaları Havuzu ve Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı yönetim kurulu başkanlığını, Emeklilik Gözetim Merkezi, Türkiye Sigorta Birliği, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Tahkim, Turk Loydu, Türk P&I yönetim kurulu üyelikleri görevlerini de üstlendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SEDDK Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu getirildi - Son Dakika

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