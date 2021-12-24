Üye Girişi
SEDDK'den BES'te devlet katkısının artırılması açıklaması Açıklaması - Son Dakika

SEDDK'den BES'te devlet katkısının artırılması açıklaması Açıklaması

24.12.2021 12:11
SEDDK'den BES'te devlet katkısının artırılması açıklaması Açıklaması

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) uygulanan yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasının sisteme olan güveni ve ilgiyi daha da pekiştireceği belirtildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) uygulanan yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasının sisteme olan güveni ve ilgiyi daha da pekiştireceği belirtildi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamalarında yer aldığı üzere, BES'te 2013 yılından bu yana başarılı ve şeffaf bir şekilde uygulanan, ülke tasarruf oranlarının sağlıklı bir şekilde büyümesine destek olan yüzde 25 devlet desteğinin yüzde 30'a çıkarıldığı anımsatılarak, bu kapsamda, devletin BES'e olan güveni ve desteğinin, bir kez daha çok güçlü bir şekilde vurgulandığı bildirildi.

Açıklamada, 18'inci yılını geride bırakan BES'in verdiği güven ve sağladığı avantajlar sayesinde Türkiye'de tasarruf denildiğinde en başta gelen araçlarından biri olarak vatandaşlar nezdinde büyük ilgi gördüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bireysel tasarrufların sermaye piyasaları aracılığıyla ekonomiye kazandırılması suretiyle ülkemizin refah seviyesinin artırılmasında Bireysel Emeklilik Sistemimiz anahtar rol oynamaktadır. Gelinen noktada, 13 milyonu aşan katılımcı sayısı ve toplamda 250 milyar TL'ye ulaşan fon büyüklüğü ile Bireysel Emeklilik Sistemimiz, bir taraftan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve emeklilik dönemindeki refahını artırmayı hedeflerken, diğer taraftan sermaye piyasalarının derinleşmesi yoluyla finansal istikrarın sağlanmasında en önemli unsurlardan biri konumundadır. Başka hiçbir ülkede ve hiçbir yatırım aracında olmayan doğrudan tüm katılımcılara yüzde 30 oranındaki çok önemli bir teşvik ile BES, geleceğine güvenle yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için en avantajlı tasarruf aracıdır."

Sistemin daha fazla güçlenmesi ve 84 milyon vatandaş tarafından teveccüh görmesi için birçok yeniliğin hayata geçirilmekte olduğu aktarılan açıklamada, 18 yaş altındaki 23 milyona yakın vatandaşa BES'e dahil olma imkanının tanınması ile birlikte Haziran 2021'den bu yana 145 binden fazla 18 yaş altındakilerin sisteme girdiği ve bu katılımcıların tasarruflarının şimdiden 243 milyon TL fon büyüklüğüne ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 18 yaş altındaki çocukların sisteme katılmasından mutlu olunduğu ifade edilerek, şunlar aktarıldı:

"Bunun yanında vakıf, sandık ve derneklerin birikimlerinin sisteme devri ve Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) sayesinde katılımcılara tüm emeklilik şirketlerinin sunduğu fon seçeneklerinden yararlanabilme imkanının getirilmesi ile birlikte BES'e ilgi ve güven hızla artıyor. Yeni yılda da sistemi daha cazip hale getirmek ve vatandaşlarımız için yarattığı faydayı daha da artırmak üzere BES'in eğitim sigortası, hayat sigortası, sağlık sigortası gibi diğer sigorta ürünleriyle desteklenmesi konusundaki düzenlemelere ilişkin çalışmalarımızı da tamamlıyoruz. Bu kapsamda, gerek yüzde 30 devlet katkısı uygulaması gerekse BES'in bir bütün olarak vatandaşlarımız için yarattığı faydayı artıracak diğer uygulamaların çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirilmesi için sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmalarımız hızla devam etmektedir."

YORUMLAR
500

Bireysel Emeklilik, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SEDDK'den BES'te devlet katkısının artırılması açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Hayati tehlikesi devam ediyor, duyma kaybı yaşayabilir Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Hayati tehlikesi devam ediyor, duyma kaybı yaşayabilir         
11:20
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor         
09:53
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri belirlendi         
09:22
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02

Son Dakika Haberleri
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
11:19 Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredileri dolar ve faiz indiriminden etkilenmedi
11:11 Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!
11:07 Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:16:25. #1.11#
SON DAKİKA: SEDDK'den BES'te devlet katkısının artırılması açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement