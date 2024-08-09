SEDDK, Gri Sigorta yönetim kurulu için aldığı tedbirleri yeniden yürürlüğe koydu - Son Dakika
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Ekonomi

SEDDK, Gri Sigorta yönetim kurulu için aldığı tedbirleri yeniden yürürlüğe koydu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Gri Sigorta yönetim kurulu için aldığı tedbirleri yeniden yürürlüğe koydu. İdari mahkemenin aldığı yönetmeyi durdurma kararının kaldırılmasının ardından, şirketin sigortacılık faaliyetlerinin durdurulmasına ve diğer tedbirlere devam edileceği belirtildi.

09.08.2024 15:24
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kurumun itirazı üzerine idari mahkemenin aldığı yönetmeyi durdurma kararının kaldırılmasının ardından Gri Sigorta yönetim kurulu için aldığı tedbirleri yeniden yürürlüğe koydu.

Kurumdan yapılan açıklamada, 19 Temmuz 2024 tarihinde Gri Sigorta AŞ'ye uygulanmakta olan tedbirlerden sadece şirket yönetim kurulunun görevden alınmasına dair olanlarının yürütmesinin durdurulduğu, bununla birlikte şirketin sigortacılık faaliyetlerinin durdurulmasına, sigortacılık portföyünün idaresinin Güvence Hesabı'na bırakılmasına ve malvarlığı blokajına ilişkin diğer tüm tedbirlerin uygulanmaya devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı anımsatıldı.

Söz konusu karara itiraz yapıldığı belirtilen açıklamada "Kurumumuzca söz konusu karara karşı yapılan itiraz haklı bulunarak, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı gerekli hukuki koşulların gerçekleşmemesi ve kararda 'hukuka uyarlık' olmadığı gerekçesiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi kararı ile kaldırılmıştır. Bu durumda, şirketin hisselerini hukuka aykırı olarak devralan izinsiz hissedar tarafından atanan hukuksuz yönetim kurulu düşmüş ve kurumumuzca şirket yönetim kuruluna dair alınan tedbirler tekrar yürürlüğe girmiştir." ifadelerine yer verildi.

SEDDK ayrıca, izinsiz hissedara yönelik alınan ilave tedbirler ile denetim faaliyetleri kapsamında işlendiği öğrenilen suçlar ve mevzuata aykırı diğer işlemlere dair Cumhuriyet Başsavcılığı ve idari makamlar nezdinde başlatılan süreçlerin önem ve hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SEDDK, Gri Sigorta yönetim kurulu için aldığı tedbirleri yeniden yürürlüğe koydu - Son Dakika

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