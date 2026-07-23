SEECO Projesi Kapanış Etkinliği Yapıldı

Türkiye'nin 11 ilinde yeni girişimlerin kurulması amacıyla yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'nin (SEECO) kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Dünya Bankası koordinasyonunda yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan SEECO'nun kapanış programı Ankara'da bir otelde yapıldı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da uygulanan proje kapsamında 1672 yararlanıcıya hibe desteği sağlandı. Böylece, girişimlerin kurulması, üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni gelir kaynaklarının oluşturulması desteklendi.

Kapanış etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, projenin erişmesi gereken en uç noktalara kadar ulaştığını, projeyle ticari kazanım ve refah elde edildiğini söyledi.

Kadınlar üretime dahil edildi

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek de proje süresi içinde Türkiye'nin büyük göç akımlarından ve depremlerden etkilendiğini dile getirdi.

Kalkınmayı ekonomik göstergelerden ibaret görmediklerini belirten Şimşek, "Bir fabrika ya da yerel üretim tesisi kurmak, elbette tek başına kalkınma olarak ifade edilemez. Biz kadınların üretime dahil edilmesini, gençlerin yaşadığı şehirde geleceğe umutla bakabileceği ortamlar oluşmasını, yerel yönetimlerin, yerel kuruluşların işbirliği tesis etmesini, yerel potansiyellerin en iyi surette değerlendirilmesini ve işbirliklerinin kuvvetlendirilmesini kalkınma olarak tanımlıyoruz." dedi.

Kendi girişimlerini kurdular

Dünya Bankası Operasyon Sorumlusu Korhan Yazgan da proje kapsamında yaklaşık 4 bin kişinin girişimcilik eğitimi aldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Katılımcılar, iş planlaması, finansal okuryazarlık ve sosyal girişimcilik konularında yetkinlik kazandı. Bu eğitimler yalnızca teknik bir kapasite aktarımı değil, aynı zamanda insanların kendi potansiyellerine olan güvenlerini pekiştiren bir süreçtir. Eğitim alanların 1500'den fazlası bir adım daha ileri giderek hibe desteğiyle kendi girişimini kurmuş ya da büyütmüştür. Sahada ise bugün hala işler halde olan üretim atölyeleri, toplum merkezleri ve pazarlama alanları gibi yaklaşık 98 geçim tesisi bulunmaktadır. Söz konusu tesisler yalnızca ekonomik değil, sosyal bir işlev de üstlenmiştir, insanların bir arada ürettiği, dayanıştığı mekanlara dönüşmüştür."

AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temek Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölüm Başkanı Jean Barbe de proje süresince göç, deprem, pandemi gibi zorlukların yaşandığını, bu olumsuzluklara rağmen Türk paydaşların sorunlara büyük bir özveriyle karşı koyduğunu ifade etti.