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Seferihisar'da 150 üreticinin süt krizi çözüldü: Sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacak - Son Dakika

Seferihisar'da 150 üreticinin süt krizi çözüldü: Sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacak

20.01.2022 13:09
Seferihisar'da 150 üreticinin süt krizi çözüldü: Sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacak

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yeni yıl ile birlikte çiğ süt üretimi yapan 150 üretici, ürettiği çiğ sütü satmakta sorun yaşadı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yeni yıl ile birlikte çiğ süt üretimi yapan 150 üretici, ürettiği çiğ sütü satmakta sorun yaşadı. 150 üreticinin elindeki sütlerin Tarım Kredi Kooperatifi tarafından satın alınacağı açıklanırken, krizi bitiren bu haber üreticilere rahat bir nefes aldırdı. Kooperatifin, çiğ sütü işleyerek marketlerinde peynir olarak tüketiciyle buluşturacağı belirtildi.

Seferihisar'da çiğ süt üretimi yapan 150 üretici, ürettiği sütü satamıyordu. Günde yaklaşık 5 ton süt elde kalırken, üreticiler sütün değerlendirilmesi noktasında bir takım girişimlerde bulundu. Konu daha sonrada AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'a aktarıldı. Bunun üzerine Aydın, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ile temasa geçti. İl Müdürü Özen de, kendisine aktarılan bu sorun üzerine çalışmalar yürüttü ve üreticilerin merakla beklediği rahatlatan müjde geldi.

150 üreticiden sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacak

150 çiftçinin elindeki sütlerin Tarım Kredi Kooperatifi tarafından satın alınacağı ifade eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Seferihisar'daki süt üreticilerimizin bizlere ilettiği talebi, geçtiğimiz hafta Tarım İl Müdürümüz Mustafa Özen'e ilettik. Müdürümüz bu sorunun çözümü noktasında özel bir gayret gösterdi. Bu çalışma sonucunda 150 çiftçimizin ürettiği çiğ sütün tamamı bundan böyle 4 lira 70 kuruştan Tarım Kredi Kooperatifi tarafından satın alınacak" dedi.

Kooperatif çiğ sütü işleyerek marketlerinde peynir olarak tüketiciyle buluşturacak

Aydın, şöyle devam etti:

"Kooperatif çiğ sütü işleyerek, marketlerinin raflarında peynir olarak tüketiciyle buluşturacak. Üreticimizin ekonomisine doğrudan fayda sağlayacak bu gelişme ile çiftçilerimizin ürettiği çiğ süt artık değer kaybı yaşamayacak, üreticimiz rahat bir nefes alacak. Günün sonunda üreten de kazanan da Seferihisar olacak" diye konuştu.

Anlaşma tamam: "Üreticimizin elindeki 15 ton sütün alınması için sözleşme imzalandı"

Yaşanan kısa süreli krizin çözümüyle ilgili konuşan Seferihisar Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Ziraat Mühendisi İsmet Tosun da, "Fiyat artışlarıyla birlikte 150 üreticimiz ürettiği sütü satmakta sorun yaşadı. Bu sorunun çözümü ve üreticimizin rahat bir nefes alması bizim için çok önemliydi. Bu sebeple yetkililerle temasa geçildi ve üreticimizin elindeki 15 ton sütün alınması için sözleşme imzalandı. Bundan sonraki süreçte atmaya hazırlandığımız önemli adımlar var. İlçemizde üretilen sütün yine ilçemizde toplanması için bir tesis hazırlığı içindeyiz. Bu süt toplama tesisiyle kooperatifimiz ve üreticimiz çok daha güçlenecek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Seferihisar'da 150 üreticinin süt krizi çözüldü: Sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacak
Seferihisar'da 150 üreticinin süt krizi çözüldü: Sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacak

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Tarım Kredi Kooperatifi, Seferihisar, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seferihisar'da 150 üreticinin süt krizi çözüldü: Sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Seferihisar'da 150 üreticinin süt krizi çözüldü: Sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacak - Son Dakika
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