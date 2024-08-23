Seferihisar Topan Karakılçık Buğdayı Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Seferihisar Topan Karakılçık Buğdayı Coğrafi İşaret Aldı

Seferihisar Topan Karakılçık Buğdayı Coğrafi İşaret Aldı

Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda 'topan karakılçık buğdayı', coğrafi işaret alarak 'Seferihisar topan karakılçık' olarak tescillendi. Buğdayın coğrafi işaret alması, yerel tarımsal mirasın korunması ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

23.08.2024 14:37  Güncelleme: 14:57
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Anadolu'nun on bin yıllık ata buğdaylarından biri olan 'topan karakılçık buğdayı', Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün 2022'den 2024 yılına kadar yaptığı çalışmalar neticesinde coğrafi işaret alarak "Seferihisar topan karakılçık" olarak tescillendi.

"Seferihisar topan karakılçık" buğdayının coğrafi işaret alması, yerel tarımsal mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına büyük öneme sahip. Coğrafi işaret Seferihisar'ın yerel ürünlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına imkan tanırken, bölge ekonomisine de katkı sağlayacak.

'Ata Ekmeği ve Armola Pazarı' öncesi müjde

Seferihisar'da geleneksel olarak üretilen topan karakılçık buğdayı, ilçenin önemli kültürel etkinliklerinden biri olan Ata Ekmeği ve Armola Şenliği'nin de temelini oluşturuyor. Şenlikte topan karakılçık buğdayından yapılan geleneksel ekmekler ve yöresel peynir olan armola, Seferihisar'ın kültürel zenginliklerini yansıtarak bölge halkı ve ziyaretçilerine sunuluyor.

Buğdaya coğrafi işaret alınmasını değerlendiren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Atalarımızdan bize miras kalan bu değerli buğdayı coğrafi işaret alarak ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz. Seferihisar'ı üretimleriyle, toprağının ve coğrafyamızın değerleriyle, turizmiyle ve yöresel gastronomisiyle Türkiye'de ve dünyada tanıtıp marka haline getirmek, belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçası. Daha önce de Seferihisar'ın mandalinası için coğrafi işaret almıştık. Bu güzel gelişmeyi kutlamak için tüm hemşehrilerimizi 24 Ağustos Cumartesi günü Ulamış köyünde gerçekleşecek Geleneksel Ata Ekmeği ve Armola Pazarı'na davet ediyorum" dedi. Yetişkin, Seferihisar'ın bu kültürel ve tarımsal mirasını koruyarak gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Topan karakılçık buğdayının özellikleri

Antik çağlardan bugüne taşınan ve Anadolu'nun çeşitlerinden biri olan Diploird grubuna dahil Triticum Bticum yabani formunun kültür edilmiş bir türü olan "topan karakılçık" buğdayı, Seferihisar'ın özel mikroklimasında yetişiyor. Bu kavuzlu sert buğday yüksek mineral, lif, ve protein içeriğine sahip. Glüten oranı düşük ve A-E-K-C vitaminleri, demir, fosfor, potasyum, selenyum gibi önemli mineralleri bünyesinde barındıran bu buğday çeşidi, alerjen bir yapıya sahip olmaması nedeniyle alerjik sorunlara sahip olan hastalar tarafından da tüketilebiliyor. Yüzde 13-14 protein içeriği ile bağırsak, mide ve sindirim sistemine faydalı olan, siyah tüylü ve sert başak yapısı nedeniyle sanayi değirmenlerinde değil taş değirmenlerde öğütülmesi tercih edilen topan karakılçık buğdayının bu sayede sahip olduğu değerli mineral ve vitaminler korunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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