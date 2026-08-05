Şeftali Fiyatları Düşüyor, Üreticiler Zorda

Denizli'nin Çivril ilçesinde şeftali hasadı sürerken, kilogramı 30 liradan satılan ürünün fiyatı bir gün içinde 15 liraya geriledi. Maliyetin altında kalan fiyatlar nedeniyle zor günler yaşayan üreticiler, yetkililerden çözüm bekliyor.

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden biri olan Çivril'de hasat devam ederken, alım fiyatlarında yaşanan sert düşüş üreticiyi ekonomik olarak çıkmaza soktu. Hasadın ilk günlerinde kilogramı 30 liradan alıcı bulan şeftali, bazı tüccarların ihracattaki belirsizlikleri gerekçe göstererek alımları azaltacaklarını açıklamasının ardından 15 liraya kadar düştü.

Maliyet fiyatın üzerinde kaldı

Üreticiler, kilogram başına üretim maliyetinin yaklaşık 22 lira olduğunu belirterek mevcut fiyatlarla satış yapmaları halinde zarar ettiklerini söyledi. Geçen yıl zirai don nedeniyle ürünün az olmasıyla fiyatların 80 liraya kadar çıktığını hatırlatan çiftçiler, bu yıl yüksek rekolteye rağmen emeğinin karşılığını alamadıklarını ifade etti.

Üretici destek bekliyor

Çivril'de meyve hali ve güçlü bir üretici birliğinin bulunmamasının üreticiyi tüccar karşısında zayıf bıraktığını dile getiren çiftçiler, ürünlerini gerçek değerinde satabilecekleri bir sistem kurulmasını istedi.

Düşük fiyatların sadece bu sezonu değil, gelecek yıllardaki üretimi de tehdit ettiğini belirten üreticiler, sürdürülebilir tarım politikaları ve üreticiyi koruyacak pazarlama mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep etti. Kiraz üreticilerinin ardından şeftali üreticilerinin de bahçelerini terk etmek zorunda kalabileceklerini söyleyen çiftçiler, "Böyle devam edecekse üretim yapmanın anlamı kalmıyor." diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.