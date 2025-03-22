Segway İstanbul'da APAC & MET Konferansı Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Segway İstanbul'da APAC & MET Konferansı Düzenledi

Segway, İstanbul'da 2025 APAC & MET Distribütörler Konferansı'nı 'Katıl, Keşfet, Evril' temasıyla gerçekleştirdi.

22.03.2025 11:41
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Mikromobilite şirketi Segway, "Katıl, Keşfet, Evril" temasıyla İstanbul'da düzenlenen 2025 APAC & MET Distribütörler Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Segway, Asya Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki kilit ortaklarını bir araya getiren yıllık APAC & MET Distribütörler Konferansı'nı İstanbul'da düzenledi. Etkinliğin teması "Katıl, Keşfet, Evril" oldu. Etkinlikte; markanın ortaklıkları derinleştirme, pazar fırsatlarını keşfetme ve inovasyon yoluyla gelişme konusundaki kararlılığının altını çizildi.

Bölgesel görücüye çıkışlarla küresel lansman ivmesi artıyor

Yapılan açıklamaya göre marka 3'üncü nesil ürün serisi, bu yılın başlarında CES'te dünya çapında görücüye çıkmasının ardından dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. Mart ayında Avustralya, Tayland ve Rusya'da bölgesel lansman faaliyetleri başlatılarak daha geniş pazarlara açılmanın yolu açıldı. İstanbul konferansı, Haziran ayında yapılması planlanan Türkiye'deki resmi lansman da dahil olmak üzere, yaklaşan pazar sunumları öncesinde yeni nesil modellerin APAC ve MET ortaklarına tanıtılması için çok önemli bir an oldu.

Stratejik vizyon ve iş yol haritası

Konferans, markanın liderlik ekibinin 2025 İş Öncelikleri, Satış Sonrası Hizmet Stratejisi ve Uzun Vadeli Büyüme Yol Haritası'nın temel yönlerini kapsayan kapsamlı bir stratejik güncelleme ile başladı. 2025 iş odağı, daha derin iş ortağı iş birliğini, çevik pazar adaptasyonunu ve dijital dönüşümü vurguladı. Müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği daha da artırmak için ekip, daha fazla yerelleştirilmiş hizmet çözümleri, gelişmiş destek altyapısı ve satın alma sonrası bakım için daha akıllı dijital araçlar içeren yükseltilmiş bir Satış Sonrası Hizmet Stratejisi açıkladı.

Yeni ürün lansmanları ve 3. nesil seride öne çıkanlar

Konferansın ana vurgularından biri, Segway'in teknoloji, tasarım, performans ve güvenlik alanlarında sürekli inovasyon yoluyla kişisel ulaşımın ön saflarında yer alma kararlılığının altını çizen yenilenmiş 3'üncü nesil serisinin tanıtılmasıydı. En yeni ürün serisi, en son akıllı özellikleri ve güvenlik teknolojilerini entegre ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Konferans, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Segway İstanbul'da APAC & MET Konferansı Düzenledi - Son Dakika

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