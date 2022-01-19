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Şehit madenci aileleri ürettikleri ürünleri protokole hediye etti - Son Dakika

Şehit madenci aileleri ürettikleri ürünleri protokole hediye etti

19.01.2022 19:31
Şehit madenci aileleri ürettikleri ürünleri protokole hediye etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Maden Şehit Aileleri Derneği tarafından 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' projesi kapsamında üretilen ürünler protokol ve projeye destek verenlere hediye edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Maden Şehit Aileleri Derneği tarafından 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' projesi kapsamında üretilen ürünler protokol ve projeye destek verenlere hediye edildi.

Maden Şehit Aileleri Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' projesi kapsamında Kepez Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Halkevleri'nde üretimi yapılan bez çanta ve tişörtler protokol üyeleri ve projeye destek verenlere dağıtılmaya başlandı. Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, dernek yöneticileri ve atölyede üretimi gerçekleştiren şehit madenci aileleri ile birlikte bugün Kdz. Ereğli ilçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Tarım Müdürü Osman Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Ali Akça, Halk Eğitim Müdürü Canan Ayan, Dernekler Şefi Özge Çobanoğlu Çakan, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert ziyaret edildi. Kursiyerlerinde katıldığı ziyarette proje kapsamında atölyede üretilen çanta ve tişörtler hediye edildi. Dernek Başkanı Yiğit projeye desteklerinden dolayı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Kdz. Ereğli Halk Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Sivil Toplum İlişkileri Müdürlüğüne tüm maden şehidi aileleri adına teşekkür ettiğini söyledi. - ZONGULDAK

Şehit madenci aileleri ürettikleri ürünleri protokole hediye etti
Şehit madenci aileleri ürettikleri ürünleri protokole hediye etti
Şehit madenci aileleri ürettikleri ürünleri protokole hediye etti
Şehit madenci aileleri ürettikleri ürünleri protokole hediye etti
Şehit madenci aileleri ürettikleri ürünleri protokole hediye etti
Şehit madenci aileleri ürettikleri ürünleri protokole hediye etti

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Ereğli, Maden, Şehit, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehit madenci aileleri ürettikleri ürünleri protokole hediye etti - Son Dakika Ekonomi


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