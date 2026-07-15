Şehit yakını ve gazilere ücretsiz havacılık eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit yakını ve gazilere ücretsiz havacılık eğitimi

15.07.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, KDM-ORG platformunda şehit yakınları ve gazilere ücretsiz teorik havacılık eğitimleri sunulduğunu, bu sayede mesleki gelişim ve kariyer fırsatlarına erişim sağlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KDM-ORG platformu üzerinden şehit yakını ve gazilere ücretsiz verilen teorik havacılık eğitimlerinin devam ettiğini belirterek, "Uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce geliştirilen söz konusu platform üzerinden sunulan eğitimler hakkında bilgi verdi.

KDM-ORG platformunun Türk sivil havacılığında eğitim, sınav ve yetkinlik süreçlerini dijital, standart ve veriye dayalı bir yapıyla yürüttüğüne dikkati çeken Uraloğlu, sivil havacılık sektörünün farklı alanlarına yönelik eğitim süreçlerini tek bir dijital sistem üzerinden yönettiklerini bildirdi.

Platformda halihazırda 750'den fazla eğitimin yer aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"KDM-ORG platformunda yer alan teorik eğitimler, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz sunuluyor. Bu uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şehit yakını ve gazilere ücretsiz havacılık eğitimi - Son Dakika

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası Bakan Bayraktar’dan açıklama var Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor 15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
Süper hücre Tekirdağ’ı vurdu Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü

10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 10:49:57. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit yakını ve gazilere ücretsiz havacılık eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.