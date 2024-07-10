Şehzadeler Belediyesi, Çiftçilere Destek Olmak İçin Ova Yollarını Düzenledi

Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi, çiftçilerin arazilerine daha rahat ulaşabilmesi için ova yollarında büyük bir düzenleme çalışması gerçekleştirdi. 2024 yılında yapılan bu çalışmalar kapsamında 34 kırsal mahallede toplamda 338 km ova yolu düzenlendi.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehzadeler 'in bereketli ovasında üreticilerin arazilerine daha rahat ulaşabilmesi için ova yolu düzenleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bahar aylarında başlayan ova yolu düzenleme çalışmaları kapsamında 34 kırsal mahallede toplamda 338 km ova yolu düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Üreticilerin ürünlerini pazara daha rahat bir şekilde ulaştırmaları için büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Yapmış olduğumuz bu çalışma ile üreticilerimiz hasat sezonunda arazilerine rahat ulaşarak, ürünlerini pazara rahat bir şekilde getirecekler. Ova yolları yapılan düzenleme çalışmaları ile daha konforlu bir hale getirilmiş olacak. Bu çalışmalarımızı hava şartlarının el verdiği ölçüde sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA