Şehzadeler Belediyesi'nden Sosyal Sorumluluk Projesi: 'Birlikte Üretiyoruz' Sergileri - Son Dakika
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Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi'nden Sosyal Sorumluluk Projesi: 'Birlikte Üretiyoruz' Sergileri

Şehzadeler Belediyesi\'nden Sosyal Sorumluluk Projesi: \'Birlikte Üretiyoruz\' Sergileri

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ekim ayı boyunca el emekleriyle üretim yapan kadınları desteklemek ve sokak hayvanlarının bakımına katkıda bulunmak amacıyla 'Birlikte Üretiyoruz' sergilerini açtı. Proje kapsamında farklı tarihlerde tematik çarşılar kurulacak ve elde edilen gelirler ihtiyaç sahiplerine ve sokak hayvanlarına yönlendirilecek.

01.10.2024 14:08  Güncelleme: 14:11
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Şehzadeler Belediyesi'nin, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdiği "Birlikte Üretiyoruz" sergileri Ekim ayı boyunca bir yandan el emekleri ile üretim yapan ev hanımları ev ekonomisine katkı sağlamış olacak, diğer yandan da sokak hayvanlarının beslenme ve bakımına destek olacak.

Şehzadeler Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek Ekim ayı boyunca Fatih Sergi Salonu'nda "Birlikte Üretiyoruz" sergilerini açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle ortaklaşa yürütülen bu proje kapsamında çeşitli tarihlerde farklı temalardaki çarşılar kurulacak. Hanımeli Pazarı, Pati Çarşısı ve Bereketli Eller Çarşısı başlıklarıyla düzenlenecek sergilerde kadın üreticilerden sokak hayvanlarına kadar birçok farklı kesime katkı sağlanacak.

Projede 1-3 Ekim tarihleri arasında Hanımeli Pazarı, 4- 6 Ekim tarihleri arasında Pati Çarşısı ve 7-9 Ekim tarihleri arasında Bereketli Eller Çarşısı kurulacak. Bu çarşılarda elde edilecek gelirler, el emeklerini satan kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayacak. Bir diğer yandan hem ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanılacak hem de sokak hayvanları için mama desteği sunulacak.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve vatandaşlarımıza farklı alanlarda destek sağlamak adına bu tür projelerimizi sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte böylesine anlamı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hem üretime katkı sağlamak hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Birlikte üretmenin ve paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşayalım. Katkılarınızla daha fazla insana ulaşabiliriz. Tüm hemşerilerimizi bu anlamlı sergilerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şehzadeler Belediyesi'nden Sosyal Sorumluluk Projesi: 'Birlikte Üretiyoruz' Sergileri - Son Dakika

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