Şehzadeler Belediyesi, Ova Yolu Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz aylarının başında başlattığı ova yolu düzenleme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Selimşahlar Mahallesinde çiftçilerin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları ve rahat bir hasat sezonu geçirebilmeleri için ova yolu düzenleme çalışmasını sürdürüyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çiftçilerin daha rahat etmeleri ve güzel bir sezon geçirmeleri için yapılan bu çalışmaların önemine vurgu yaptı. Başkan Durbay, "Çiftçilerimizin arazilerine daha kolay ulaşabilmeleri ve hasat dönemlerinde zorluk yaşamamaları için ova yolu düzenleme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız, çiftçilerimizin üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları en aza indirerek, verimli ve bereketli bir hasat sezonu geçirmelerini sağlamaktır. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize başarılı ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Selimşahlar Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, arazilerine daha kolay ulaşacak ve hasat döneminde daha rahat bir çalışma ortamına kavuşacaklar. - MANİSA