Şeker Sektörü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Şeker Sektörü Toplantısı Yapıldı

Tarım ve Ticaret Bakanları, şeker sektörü temsilcileriyle iç üretim ve ihracat konularını görüştü.

14.11.2024 15:47
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şeker sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Yumaklı ve Bolat, Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, toplantıda, sektörü tüm dinamikleriyle ele aldıklarını, hem iç hem de dış piyasadaki mevcut durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Üreticimizi ve sanayicimizi koruyacak adımlarla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İç üretimdeki kota ve ihracat konuları ele alındı

Bolat da görüşmenin Yumaklı'nın ev sahipliğinde yapıldığına işaret ederek, şeker sektörünün temsilcileriyle iç üretimdeki arz talep dengesini, kota ve ihracat konularını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak iç talebin karşılanması ve istikrarlı bir piyasanın oluşması noktasında hem üreticilerimize hem de sektörümüze desteğimiz tamdır. Ev sahiplikleri için Sayın Bakan'ımıza teşekkür eder, sektör temsilcilerimizle yaptığımız toplantıdan elde ettiğimiz sonuçların hayırlara vesile olmasını dilerim."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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