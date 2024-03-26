Şekerbank sermaye artışı kararı aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Şekerbank sermaye artışı kararı aldı

Şekerbank, Yönetim Kurulu kararıyla çıkarılmış sermayesini 640 milyon lira artırarak 2.5 milyar liraya çıkarmaya karar verdi. Banka, gerekli işlemleri yapmak için Genel Müdürlüğü yetkilendirdi.

26.03.2024 22:31  Güncelleme: 22:34
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Şekerbank T.A.Ş. sermaye artış kararı aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulunun 26 Mart 2024 tarihli kararıyla bankanın 2 milyar 500 milyon lira olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 milyar 860 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 640 milyon lira (yüzde 34,41) artırılarak 2 milyar 500 milyon liraya çıkarılmasına karar verildi.

Öte yandan banka, gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğü yetkili kıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şekerbank sermaye artışı kararı aldı - Son Dakika

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