Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi - Son Dakika
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Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi

31.03.2022 10:49

Türkşeker, şekerin kilogram fiyatının 5,96 TL'den 7,80 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Böylece Türkşeker tarafından satılan şekerin fiyatına yüzde 31 zam yapılmış oldu. 5 kilogram şekerin fiyatı ise 10 lira zamlanarak, 55 TL'ye çıktı.

Şeker fiyatları ile arz ve stoklara yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 31 zam yaptı. Türkşeker, KDV dahil kilogramı 5,96 TL'den satılan kristal şeker fiyatını yüzde 31 artırarak 7,80 TL'ye çıkardı.

PERAKENDE TARAFINDA ARTIŞ YÜZDE 22

Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı. Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

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Son Dakika Ekonomi Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi - Son Dakika
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