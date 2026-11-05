Sektör kaynaklarına göre benzine gece yarısından geçerli 6,8 lira indirim bekleniyor - Son Dakika
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Sektör kaynaklarına göre benzine gece yarısından geçerli 6,8 lira indirim bekleniyor

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Sektör kaynaklarına göre benzine gece yarısından geçerli 6,8 lira indirim bekleniyor
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Benzine bu gece yarısından geçerli 6,8 lira indirim bekleniyor; kaynaklara göre fiyatlar yeniden 80 TL'nin altına düşecek. ABD seçimlerinin etkisiyle motorinin ton fiyatı düşüyor; düşüş sürerse motorine de yüksek tutarlı indirim gelebilir.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Benzine, büyük indirim geliyor. Benzinde bu gece yarısından geçerli 6,8 lira indirim bekleniyor. ABD seçim sonuçlarının etkisiyle küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatları düşüyor. Sektöre göre, düşüş devam ederse motorine de kısa süre içinde yüksek tutarlı bir indirim gündeme gelebilir.

ABD'de, salı günü yapılan ve Demokratların, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağladığı ara seçimler,  başta enerji olmak üzere küresel piyasalarda hızlıca etkisini gösterdi. Benzinde, seçim öncesinde uluslararası piyasalarda başlayan düşüş, sonuçların açıklanmasıyla hızlandı.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, benzine, büyük indirim göründüğünü belirterek, "Bu gece yarısından geçerli 6 TL 8 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatları, yeniden 80 TL'nin altına düşecek" dedi.

SIRADA MOTORİN VAR

Küresel piyasalarda motorin fiyatları da düşüyor. Kaynaklar, 2 Kasım Salı günü tonu bin 388 dolar olan, 3 Kasım'da bir ara yükselen ve bin 450 dolara kadar çıkan motorinin, ardından hızla düşüşe geçtiğini kaydederek, "Motorinin tonu halen bin 300 dolar düzeyinde işlem görüyor. Düşüşün devam etmesi bekleniyor" diye konuştu.

Kaynaklar, motorine de indirimin yakın olduğunu kaydederek, "ABD seçim sonuçlarının etkisiyle küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatları düşüyor. Bu düşüş devam ederse motorine de kısa süre içinde yüksek tutarlı bir indirim gündeme gelebilir" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA
ABD seçim sonuçlarıOtomobilEkonomiSon Dakika

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