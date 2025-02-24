Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı

Ekonomi

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı. - İSTANBUL