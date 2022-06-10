Türkiye'nin inşa ettiği "TCG Anadolu" gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak "Bayraktar Kızılelma", bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak.

Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Ergin Saygun, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

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