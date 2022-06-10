Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma"nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma"nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı

10.06.2022 21:53
Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma"nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma"nın boyalı haliyle çekilen ilk fotoğrafını paylaştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma"nın boyalı haliyle çekilen ilk fotoğrafını paylaştı.

Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı. Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..." ifadelerini kullandı.

Baykar, yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine "Bayraktar Kızılelma" adını verdiğini duyurmuştu.

"Bayraktar Kızılelma", gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekayla gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.

Türkiye'nin inşa ettiği "TCG Anadolu" gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak "Bayraktar Kızılelma", bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak.

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Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Ergin Saygun, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

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