Selendi\'de 2023 Mahsulü Tütün Alımları Başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2023 yılı mahsulü tütün alımlarına başlandı. Üreticinin yanı sıra, piyasaların da beklediği tütün teslimatları başlarken başfiyat kilogramda 125 TL olarak açıklandı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan firmalar tütün alımlarına başladı. 2000 yıllarında kota nedeniyle bitme noktasına gelmesinin ardından daha sonraki yıllarda yeniden çiftçiler tarafından üretimi yapılan tütün, ilçenin değişik yerlerinde başlanılan alımlarda başfiyat 125 TL olarak belirlenirken genelde tütünlerin 125 TL'den satıldığı belirlendi.
İlçe genelinde yaklaşık 3 bin 500 civarında tütün üretimi yapan tütün üreticisi 2023 yılı yeni mahsul tütünlerini kolileyerek teslim etmeye başladı. Tütün üreticileri girdilerin fazla olduğunu, masrafının çok olduğunu, fiyatın daha fazla olması gerektiğine vurgu yaparken, tütüncülüğün zor bir iş olduğuna değinerek, önümüzdeki günlerde fidan dikimiyle başlayan sezonun eylül ayına kadar gece gündüz demeden devam ettiğini, onun için yorucu ve zahmetli bir üretim yapıldığının altını çizdi. - MANİSA
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü. Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuk tanımazlığa ve kuralsızlaşmaya dikkat çekerek ülke adına endişe duyduğunu belirtti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Selendi'de 2023 Mahsulü Tütün Alımları Başladı - Son Dakika
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