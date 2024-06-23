Selendi\'de Geleneksel Pınarlar Kiraz Festivali Kutlandı

Ekonomi

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Selendi Belediyesi ve Pınarlar Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Geleneksel Pınarlar Kiraz Festivali coşkuyla kutlandı. En güzel kiraz yetiştiren üreticilere altın hediye edildi.

Pınarlar Kiraz Festivali'nin 24'üncüsü saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, "İlçemizde 2 binli yılların başında başlayan kiraz üretimi bugün artarak tüm Avrupa ülkelerine ihraç edilir bir konum geldi. Bundan sonra da kiraz bahçeleri daha da artarak ilçemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek." dedi.

Aroması, kalibresi ve görünümü ile adından söz ettiren Selendi Kirazının tanıtımı için yapılan festival, konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri ile devam etti. Programın devamında festivalin en heyecanlı yeri olan 'En güzel kiraz' yarışmasına geçildi. Pınarlar Mahallesinden 62 üretici yarışmaya katıldı. Jürinin zorlandığı yarışmada en güzel kirazı yetiştiren 10 üretici dereceye girdi.

Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara yarışmada birinci olan Furkan Sönmez'e altın hediye ederken, dereceye giren üreticilere de farklı hediyeler verildi.

Programın akşam bölümünde ise yöresel sanatçı Naim Akbaş birbirinden güzel eserleri okuyarak geceye renk kattı. 24'üncü Selendi Pınarlar Kiraz Festivaline, Kaymakam Mustafa İlker Kara, Belediye Başkanı Murat Daban, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarı Ümit Ayhan, muhtarlar, kiraz üreticileri ve binlerce vatandaş katıldı. - MANİSA