Sepaş Enerji'den önemli bilgi güncelleme çağrısı - Son Dakika
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Sepaş Enerji'den önemli bilgi güncelleme çağrısı

19.09.2022 11:30
Sepaş Enerji'den önemli bilgi güncelleme çağrısı

Sepaş Enerji, abonelik bilgilerini güncelleme çağrısı yaptı.

Sepaş Enerji, abonelik bilgilerini güncelleme çağrısı yaptı. Şirketten yapılan açıklamada aboneliklere ait kişisel bilgilerin doğru ve güncel olması gerektiği belirtilirken başkasının adıyla usulsüz elektrik kullanımı durumunda cezai yaptırımların söz konusu olduğu vurgulandı. Buna göre aboneliği üzerine almadan tüketime devam edenleri elektrik kesme ve kesme-açma bedelinin 5 katını faturaya yansıtma gibi yaptırımlar bekliyor.

Yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca adres değişikliğinde bulunan tüketicilerin, ayrıldıkları yerdeki aboneliği iptal edip yeni adreslerindeki aboneliği üzerlerine almaları gerekiyor. Güncel bilgilerin elektrik perakende şirketine iletilmemesi halinde aboneliğin bir başkası tarafından usulsüzce devam ettirilmesi nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor.

Başkasının ismiyle usulsüz elektrik kullandığı tespit edilen abonelere, yönetmelik uyarınca 15 günlük uyarı süresinin ardından cezai yaptırımlar devreye giriyor. Kendilerine tanınan süre zarfında aboneliği üzerine almayıp usulsüz tüketime devam edenlerin enerjisi kesilirken kesme-açma bedelinin 5 katı faturaya yansıtılıyor. Ayrıca abonelik gerçek kullanıcı üzerine alınıncaya dek söz konusu adrese enerji verilmeyip Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili aboneliğe dair bilgilendirme yapılmıyor.

GÜVENCE BEDELİ İADESİ İÇİN BİLGİ GÜNCELLEMEK GEREKİYOR

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamanın devamında, "Abonelik bilgilerini yenilemeyen tüketiciler sahip oldukları hakları da kullanamıyor. Yeni abonelik işleminde alınan güvence bedelinin, abonelik iptali durumunda hem iade bilgisi verilebilmesi hem de güvence bedelinin geri ödenebilmesi için bilgilerin güncel olma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca bilgilerini güncellemeyen aboneler, "iade alınmamış güvence bedeli" ile ilgili bilgilendirmelerden de haberdar olamıyor. Bilgileri güncel olan aboneler ise iade almadıkları güvence bedeli olması durumunda bu bedeli tahsil edebiliyorlar" denildi.


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Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

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