Sepaş'tan Güvence Bedeli İade Duyurusu

Sepaş Enerji, elektrik aboneliği sona eren tüketicilerin güvence bedeli iade süreçlerinin dijital ve fiziksel kanallar üzerinden yürütülebildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sözleşmenin sona ermesinin ardından güvence bedeli, aboneliğe ait tüm borçlar mahsup edildikten sonra kalan tutar üzerinden iade ediliyor. İade işlemleri fiziksel ve dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebilirken, şirket bu süreçte abonelerin kimlik, iletişim ve banka bilgilerini güncel tutmalarının önemine işaret ediyor.

Sepaş Enerji, güvence bedeli iade süreçlerinin Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, sistem kontrolünün ardından iade edilecek tutarın belirlendiğini ve abonenin tercih ettiği ödeme yöntemine göre yapıldığını kaydetti.

Bireysel aboneler güvence bedeli iadelerini Faturamatik Premium Hizmet Noktaları ve Hayhay cüzdan uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edebiliyor. Ayrıca, masraf aboneye ait olmak üzere PTT şubeleri üzerinden TC kimlik numarasıyla iade alabiliyor.

Bunun yanı sıra, aboneler Sepaş Enerji internet sitesinde yer alan Online İşlemler menüsü, Sepaş Cebinde mobil uygulaması, Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Merkezleri aracılığıyla IBAN bilgisi bildirimi yaparak da güvence bedeli iadesi talebinde bulunabiliyor. Açıklamada, bildirilen IBAN bilgisinin abone sahibi adına olması gerektiği belirtilirken, iadede gecikme yaşanmaması adına bu detayın önemli olduğu vurgulandı.

Güvence bedeli iade işlemleri için öncelikle abonelik fesih işleminin tamamlanması gerekiyor. Fesih işlemleri, e-Devlet platformu üzerinden gerçek kişilerin başvurusuyla yapılabiliyor. Bu süreçte tüketiciler PTT veya IBAN bilgisi ile iade seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Tüzel abonelerin PTT üzerinden iadelerini alırken şirket vergi kimlik numarası ile imza sirküsü veya vekaletname ibraz etmeleri gerekiyor. IBAN bilgisi ile yapılacak iadelerde ise tüzel kişiler için de hesabın tüzel kişilik adına olması şartı aranıyor.

Güvence bedeli iade sürecinin hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için kimlik, iletişim ve banka bilgilerinin güncel tutulması önem taşıyor. Tüketiciler Sepaş Enerji'ye ait tüm abonelik işlemlerini dijital kanallar ya da müşteri hizmetleri merkezleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.