Sera ile Aile Geçimini Sağlıyor
Sera ile Aile Geçimini Sağlıyor

21.04.2026 11:30
Mahmut Yaman, sera desteğiyle ailesine bakıyor, sebze üreterek ekonomik katkı sağlıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Mahmut Yaman, devlet desteğiyle kurduğu sera sayesinde 2'si engelli 7 kişilik ailesine bakıyor.

Bağlı köyünde oturan Yaman, küçükbaş hayvancılık yaptığı sırada Tarım ve Orman Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Şırnak Valiliği koordinesinde kırsal bölgede yürütülen "Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi"ne başvurdu.

Destek sayesinde evinin yanındaki arsasına 600 metrekarelik örtü altı 4 tüp sera kuran Yaman, yaz ve kış sebzesi üretimi yapıyor.

Yaman, yaptığı üretimle zihinsel engelli annesi Behiye ve kız kardeşi Canan, 16 yıl önce akciğer nakli yapılan eşi Delila ile 4 çocuğunun geçimini sağlıyor.

Yaman, AA muhabirine, daha önce tavuk yetiştiriciliği yaptığını, kendi imkanlarıyla da evinin yanında mevsimsel olarak sebze ürettiğini söyledi.

Köyde 25 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını dile getiren Yaman, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi'ne başvurduğunu belirtti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Başvurum kabul edildi. Bana 4 tünel 600 metrekare sera desteği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sağlandı. Yazın domates, salatalık, patlıcan, kışın da soğan, tere, roka, maydanoz ve pazı üretiyorum. Bu üretimle ailemin geçimini sağlıyorum. Yetiştirdiğim sebzeleri çevre köylere satıyorum.

Aile fertlerinden 2'sinin zihinsel engelli, eşinin de hasta olması nedeniyle evden uzaklaşamadığını ifade eden Yaman, sera desteği sayesinde evinin önünde üretim yaparak geçimini sağladığını anlattı.

Yaman, "Çok memnunum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne verdikleri destek için teşekkür ediyorum." dedi.

"Seracılığın yaygınlaşması ve gelişmesi amacıyla çeşitli hibe programlarını organize ediyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de üretici Yaman'ın aile fertlerinin çeşitli sağlık sorunları nedeniyle köyünden uzaklaşamadığını, bu nedenle kendi imkanlarıyla evinin yakınlarında sebze üretimini yaptığını belirtti.

Ziyaretleri sonucunda Yaman'ın tarımla alakalı kabiliyetini yerinde gözlemlediklerini anlatan Sezgin, daha sonra projeden yararlanmasını sağladıklarını söyledi.

Sezgin, şöyle konuştu:

"Sera ile yıl boyu üretim yapmasını ve üretimden elde edeceği ürünleri yakın bölgelerde ticarete konu ederek aile ve bölge ekonomisine katkı sunmasını sağladık. Yaman da girişimde bulunarak aktif üretime geçti. Seracılık yapıyor. İlimizde seracılığın yaygınlaşması ve gelişmesi amacıyla çeşitli hibe programlarını organize ediyoruz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın katma değerli ürünler yetiştirmesini sağlamak için çalışmalarımız sürüyor."

Kaynak: AA

