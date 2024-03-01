Sera Yatırım Günleri Afyonkarahisar'da düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Sera Yatırım Günleri Afyonkarahisar'da düzenlendi

Sera Yatırım Günleri Afyonkarahisar\'da düzenlendi

Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Sera Yatırım Günleri' etkinliği sona erdi. Üç gün süren etkinlikte seracılık üzerine paneller yapıldı ve yatırımcılar sektörde faaliyet gösteren firmaların stantlarını ziyaret etti. SERKONDER Başkanı Cengiz Yaylalı, etkinliğin başarılı geçtiğini belirterek, Türkiye'de seracılığa büyük yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

01.03.2024 21:19  Güncelleme: 21:20
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Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneğinin (SERKONDER) Afyonkarahisar'da düzenlediği "Sera Yatırım Günleri" sona erdi.

Kentteki termal otelde 3 gün süren etkinlikte seracılık üzerine paneller yapıldı, yatırımcılar sektörde faaliyet gösteren firmaların kurduğu stantları ziyaret etti.

SERKONDER Başkanı Cengiz Yaylalı, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da düzenledikleri organizasyonun derneğin ilk etkinliği olduğunu söyledi.

Burada yatırımcılar ile profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yaylalı, şöyle konuştu:

"Etkinliğin gayet başarılı geçtiği yolunda geri dönüşler aldık. İlk etkinliğimiz olmasına rağmen yaklaşık 800 civarında profesyoneli bir araya getirme şansımız oldu. Önümüzdeki yıllarda da bunu geleneksel bir şekilde burada yapmaya devam edeceğiz. Burada başarılı iletişim kurma, gelecek yıllara yönelik planlarımızı gözden geçirme şansımız oldu. Daha çok çalışmamız gerektiğini gördük. Önümüzdeki 10 yıl seracılıkta bitmeyen bir ralli döneminden bahsetmemiz mümkün. Dolayısıyla bu önemli konu, bütün yatırımcıların önüne geldi."

Yaylalı, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, sadece sanayileşme değil tarımsal anlamda da yatırım gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de 200 bin dönüm seraya ihtiyaç olduğunu anlatan Yaylalı, "Sera ürünlerinde önümüzdeki 10 yılda ihtiyacımızı ve tüketimimizi karşılayabilmemiz için de 19 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmeliyiz." dedi.

Yaylalı, tarımın çok güçlü yönlerinin olduğuna dikkati çekerek, iş dünyasına Türkiye'de modern seracılığa yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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